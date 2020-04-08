Хомяк написав:У переболевших коронавирусом без симптомов обнаружены поражения легких - об этом говорится в исследовании японских ученых, которые проанализировали состояние 104 заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess. Японцы изучали результаты компьютерной томографии. Из 104 пассажиров "Бриллиантовой принцессы" 76 человек (73%) перенесли коронавирус без симптомов. И у больше, чем половины - 41 человека из этих "бессимптомных" по результатам КТ обнаружились изменения в легких (так называемый "эффект матового стекла").
Кстати, в другой части группы самыми распространенными симптомами стали кашель (20%), температура (11%) и общая слабость (10% случаев).
оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19
и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
Согласно статистике столичной мэрии, по состоянию на среду, 8 апреля, коронавирус в Киеве зафиксирован у 294 человек. Опираясь на данные, полученные от наших источников в медицинских кругах, "Вести. Люди" публикуют адреса домов, где обнаружен Covid-19. Причем зачастую речь идет не об одном случае.
Для чего мы это делаем? Во-первых, чтобы киевляне имели точное представление о масштабах эпидемии в столице, а во-вторых, чтобы жители домов, где зафиксированы очаги, и те, кто проживает в близлежащих микрорайонах, приняли эффективные меры по самоизоляции, предписанные соответствующим постановлением Кабмина. Проще говоря, не игнорировали карантин, как это, увы, в Киеве часто делают
Я пересматриваю. У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.
очень скоро штаты будут нам завидовать по комфортности жизни...
если штатам будет сильно худо, то у нас риски скатиться в полное днище возрастают в разы. Если б у нас хотя бы власти были бы перспективные и излучали хоть какие-то лучи надежды - то может бы действительно прорвались на этом фоне, а так откуда у нас появится "комфортность жизни"? За счет кого или чего?
Пришла интересная статистика из Италии. На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много. Предполагают, что будет порядка 30%