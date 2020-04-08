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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 830831832833>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 154
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
29
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:22

  antey1969 написав:Пришла интересная статистика из Италии.
На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.
Предполагают, что будет порядка 30%

ІВЛ не лікує, він підтримує ...
пізно пити боржомі, коли почки відмовили..
так і з ІВЛ, відтягує кінець
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:29

  edvardd написав:....
всю жизнь занимаюсь самолечением, теперь это вообще актуально...но без хирурга будет несколько грустно...

Без хирурга не будет, один всё же останется. Правда, подозреваю, что останется тот, который без взятки не шевельнется. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:32

  flyman написав:
  antey1969 написав:Пришла интересная статистика из Италии.
На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.
Предполагают, что будет порядка 30%

ІВЛ не лікує, він підтримує ...
пізно пити боржомі, коли почки відмовили..
так і з ІВЛ, відтягує кінець

Разве я сказал, что ИВЛ лечит? :shock:
Я сказал, не "аппаратами ИВЛ", а "из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ".
Разжую... они проходили лечение, будучи подключенными к аппаратам ИВЛ по жизненным показаниям
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:46

народ, не расслабляемся...

Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ.
Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху!
И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли.
https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:50

  dima_beleb написав:
  ruvex написав:......
Я пересматриваю.
У тебя есть еще 20 лет ожидания по budivelnikу, чтобы опередить штаты по комфортности жизни и успеть это прочувствовать.

с счастью или нет, но уровень жизни штатов в ближайшей перспективе упадет ниже плинтуса.
прикинь: за недель количество безработых выросло до 10 млн. а планируются до 20%
https://www.statista.com/statistics/193280/seasonally-adjusted-monthly-number-of-unemployed-persons-in-the-usa/

Ниже чего в таком случае упадёт уровень жизни у нас?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:58

  Civis написав:.......
Да уж. Ну его нафиг, этот "приобретенный иммунитет". Лучше переждать.


В ЕС уже лекарства заканчиваются, а переболело всего ничего людей (и 1% от популяции не наберется): https://www.welt.de/politik/ausland/art ... knapp.html

Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?

Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.

По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени.
Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет!

ау, модераторы, ну сколько можно терпеть заведомую чушь, забаньте уже этого персонажа.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени.
Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
если вакцина будет - тем более встретятся все. Именно в этом ведь смысл вакцины :-)))))))))))
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00

Кто знает, где купить повязку шахида?
И как она официально называется?

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:06

  edvardd написав:Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ.
Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху!
И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли.
https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/

Очень странная запись.
Я не врач, но вызывает большие сомнения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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