antey1969 написав:Пришла интересная статистика из Италии. На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много. Предполагают, что будет порядка 30%
ІВЛ не лікує, він підтримує ... пізно пити боржомі, коли почки відмовили.. так і з ІВЛ, відтягує кінець
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
antey1969 написав:Пришла интересная статистика из Италии. На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много. Предполагают, что будет порядка 30%
ІВЛ не лікує, він підтримує ... пізно пити боржомі, коли почки відмовили.. так і з ІВЛ, відтягує кінець
Разве я сказал, что ИВЛ лечит? Я сказал, не "аппаратами ИВЛ", а "из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ". Разжую... они проходили лечение, будучи подключенными к аппаратам ИВЛ по жизненным показаниям
Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли. https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/
Каким образом в таких условиях может переболеть 60% населения для "формирования коллективного иммунитета"?
Если карантины не дадут результата, основной мор впереди.
По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени. Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени. Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
если вакцина будет - тем более встретятся все. Именно в этом ведь смысл вакцины ))))))))))
edvardd написав:Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли. https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/
Очень странная запись. Я не врач, но вызывает большие сомнения.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.