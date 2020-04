Додано: Сер 08 кві, 2020 21:22

antey1969 написав: Пришла интересная статистика из Италии.

На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.

ІВЛ не лікує, він підтримує ...

пізно пити боржомі, коли почки відмовили..

