ЛАД написав:По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени. Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
если вакцина будет - тем более встретятся все. Именно в этом ведь смысл вакцины ))))))))))
Вакцина это всё же не вирус. И есть разные вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Согласно новому анализу ранних данных из юрисдикций по всей стране, поскольку новый коронавирус распространяется по Соединенным Штатам, он поражает и убивает чернокожих американцев с непропорционально высокой скоростью. https://www.washingtonpost.com/nation/2 ... rc404=true
edvardd написав:Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли. https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/
Очень странная запись. Я не врач, но вызывает большие сомнения.
Краски сильно сгущены, но развитие бывает действительно очень быстрым. Счет в некоторых случаях идет буквально на часы. Чуть позже попал на ИВЛ - и прогноз резко ухудшается.