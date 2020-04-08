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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 830831832833

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:12

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени.
Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
если вакцина будет - тем более встретятся все. Именно в этом ведь смысл вакцины :-)))))))))))

Вакцина это всё же не вирус. И есть разные вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:21

Согласно новому анализу ранних данных из юрисдикций по всей стране, поскольку новый коронавирус распространяется по Соединенным Штатам, он поражает и убивает чернокожих американцев с непропорционально высокой скоростью.
https://www.washingtonpost.com/nation/2 ... rc404=true
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:50

  ЛАД написав:
  edvardd написав:Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ.
Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху!
И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли.
https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/

Очень странная запись.
Я не врач, но вызывает большие сомнения.

Краски сильно сгущены, но развитие бывает действительно очень быстрым. Счет в некоторых случаях идет буквально на часы. Чуть позже попал на ИВЛ - и прогноз резко ухудшается.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:34

Немного о карантине в США:
смотреть с 16-20 около минуты, остальное не по теме
https://www.youtube.com/watch?v=8y89IayTLEs
Сибарит
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