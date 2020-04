Додано: Чет 09 кві, 2020 00:28

Starikan написав: edvardd написав: оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19

Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.). Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).



иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности

