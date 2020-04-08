ЛАД написав:По утверждениям всех врачей с этим вирусом встретятся практически все. Так что "основной мор" просто растягивается во времени. Если не будет эффективной вакцины, что по утверждениям в видео Шмита малореально.
если вакцина будет - тем более встретятся все. Именно в этом ведь смысл вакцины ))))))))))
Вакцина это всё же не вирус. И есть разные вакцины.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Согласно новому анализу ранних данных из юрисдикций по всей стране, поскольку новый коронавирус распространяется по Соединенным Штатам, он поражает и убивает чернокожих американцев с непропорционально высокой скоростью. https://www.washingtonpost.com/nation/2 ... rc404=true
edvardd написав:Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везем ее на КТ. Смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли. https://www.pravmir.ru/paczient-s-toboj ... -pereryva/
Очень странная запись. Я не врач, но вызывает большие сомнения.
Краски сильно сгущены, но развитие бывает действительно очень быстрым. Счет в некоторых случаях идет буквально на часы. Чуть позже попал на ИВЛ - и прогноз резко ухудшается.
edvardd написав: оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19 и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
edvardd написав: оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19 и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
В Патрульной полиции МВД опровергли информацию о том, что копы штрафуют водителей за отсутствие масок или наличие пассажиров в салоне.
Спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк разъяснил нам, в каких случаях полиция имеет право наложить штраф на водителя, передает «Сегодня».
«В своей машине можно ехать без маски, поскольку личный автомобиль не является общественным местом. Патрульные не имеют права останавливать автомобиль по этой причине. Также водитель личного транспорта может перевозить любое количество пассажиров, которое не превышает разрешенного (для легковушки – 3-4 человека плюс водитель)», – отметил он.
Для общественного транспорта правила иные – не более 50% сидячих мест. Это касается и такси – в нем, кроме водителя, может быть не более двух пассажиров. Причем маски для всех обязательны.
«Рекомендуем и в личном транспорте всем надевать маски, если в нем едет не семья, а друзья или знакомые, которые не проживают с вами вместе. И в любом случае, общаясь с патрульным, водитель обязан надеть маску – ведь полицейский не может знать о состоянии его здоровья», – акцентировал Роман Мартынюк.
Между тем врачи все же советуют пользоваться масками и дезинфекторами и в личном, и общественном транспорте, особенно если ваши попутчики – не члены семьи, а друзья, знакомые, соседи.