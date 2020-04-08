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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:00
для любителей канала Discovery
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Додано: Чет 09 кві, 2020 04:29
antey1969 написав:
Пришла интересная статистика из Италии.
На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.
Предполагают, что будет порядка 30%
Нічого дивного - я вже наводив дослідження про те що ШВЛ лише погіршує стан хворих.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 05:45
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