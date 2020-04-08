|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:00
для любителей канала Discovery
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2135
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 955 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 04:29
antey1969 написав:
Пришла интересная статистика из Италии.
На текущий момент там умерло около 25% из тех, кто проходил лечение на аппаратах ИВЛ. Цифра не окончательная, так как ивльщиков там остается много.
Предполагают, что будет порядка 30%
Нічого дивного - я вже наводив дослідження про те що ШВЛ лише погіршує стан хворих.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
-
andriykulyk76
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 14.12.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 05:45
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8052
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 3954 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 06:15
А никто про запрет про кладбища не слышал если они с виду как лесо-парковая зона? С юр. точки зрения запрещено или нет? А то ведь кто знает чего от полицейских ожидать...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 605
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 07:09
adeges написав: Starikan написав: edvardd написав:
оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59%
( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19
и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности
у ПЦР достоверность 59% но сразу, у экспресс тестов достоверность 29% через 3 дня, 73% ,через 7 дней...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6234
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 1556 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6904
|1539759
|
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
|