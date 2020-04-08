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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 831832833834

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:09

  adeges написав:
  Starikan написав:
  edvardd написав: оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19
и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....

Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).


иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности

у ПЦР достоверность 59% но сразу, у экспресс тестов достоверность 29% через 3 дня, 73% ,через 7 дней...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:54

пэстэц, причина смертности в Италии:
https://pandemic.substack.com/p/data-qu ... -than-data
в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами, а инкубационный период составляет 3-14 дней (чтобы быть консервативным), это означает, что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц!
Конечно, это худший вариант развития событий. В Ломбардии среднее время показа результата в официальных данных составляет 3,6 дня. В лучшем случае, когда тампон вводится пациенту с симптомами с самым коротким инкубационным периодом и сразу же обрабатывается, мы снижаемся до 3 + 0 + 4 = 7 дней.
Подводя итог: официальные данные по количеству случаев отстают от реальности в лучшем случае на 7 дней, а в худшем - более чем на полный месяц (34 дня).
занижение смертности:
https://pandemic.substack.com/p/the-ele ... ercounting
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами

Це означає, що реальний рівень смертності значно менший ніж той що малюють офіційні дані. Взявши до уваги що в жертви записують померлих у яких Covid-19 був лише фоновим захворюванням то реальний рівень ще менший. Цікаво.

  edvardd написав:что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц!

Тобто кількость зафіксованих захворювань почала стабільно зменшуватись не з 21.03 а значно раніше? Я правтльно розумію?
Зображення
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