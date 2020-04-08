edvardd написав: оттуда: количественная ПЦР в настоящее время считается золотым стандартом диагностического метода для COVID-19. Однако чувствительность этого метода в мазках из горла у COVID-19 составляет около 59% ( 23 ). На сегодняшний день в нескольких исследованиях чувствительность КТ грудной клетки превысила чувствительность количественной ПЦР, и авторы подчеркнули потенциал КТ грудной клетки как основного инструмента скрининга COVID-19 и эти люди гонят на достоверность быстротестов, а у ПЦР достоверность 59%....
Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности
у ПЦР достоверность 59% но сразу, у экспресс тестов достоверность 29% через 3 дня, 73% ,через 7 дней...
пэстэц, причина смертности в Италии: https://pandemic.substack.com/p/data-qu ... -than-data в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами, а инкубационный период составляет 3-14 дней (чтобы быть консервативным), это означает, что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц! Конечно, это худший вариант развития событий. В Ломбардии среднее время показа результата в официальных данных составляет 3,6 дня. В лучшем случае, когда тампон вводится пациенту с симптомами с самым коротким инкубационным периодом и сразу же обрабатывается, мы снижаемся до 3 + 0 + 4 = 7 дней. Подводя итог: официальные данные по количеству случаев отстают от реальности в лучшем случае на 7 дней, а в худшем - более чем на полный месяц (34 дня). занижение смертности: https://pandemic.substack.com/p/the-ele ... ercounting
edvardd написав:в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами
Це означає, що реальний рівень смертності значно менший ніж той що малюють офіційні дані. Взявши до уваги що в жертви записують померлих у яких Covid-19 був лише фоновим захворюванням то реальний рівень ще менший. Цікаво.
edvardd написав:что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц!
Тобто кількость зафіксованих захворювань почала стабільно зменшуватись не з 21.03 а значно раніше? Я правтльно розумію?
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edvardd написав:в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами
Це означає, що реальний рівень смертності значно менший ніж той що малюють офіційні дані. Взявши до уваги що в жертви записують померлих у яких Covid-19 був лише фоновим захворюванням то реальний рівень ще менший. Цікаво.
edvardd написав:что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц!
Тобто кількость зафіксованих захворювань почала стабільно зменшуватись не з 21.03 а значно раніше? Я правтльно розумію?