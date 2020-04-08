Додано: Чет 09 кві, 2020 11:00

andriykulyk76 написав: Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати. Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати.

Кто и как это считает ? Каким образом ?Человек живет себе с компенсированной гипертонией или с сахарным диабетом, колет себе потихонечку инсулин, строит планы на лето, а потом вдруг - бах - фоновый коронавирус, и человек умирает. Что записываем, что человек умер от сахарного диабета ? Где логика ? )))Этак можно для любого человека, погибшего под колесами машины, записать, что машина была фоновой причиной, а в реальности он погиб от того, что у человека плохое зрение или повышенная рассеянность.Статистика всегда должна вестись по последнему событии-причине, имхо.