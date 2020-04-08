Итак смотрим статистику за прошлый день, 8 апреля, среда.
Неоднозначный день, задумался, куда его отнести к отрицательным или положительным. Наверное, с небольшим перевесом к положительным дням.
Но по традиции с отрицательного. Количество заболевших превысило полтора миллиона человек. Напрягают с устойчивой восходящей динамикой соседи Украины - Турция, Россия и Беларусь. Бацька уже доотрицался, что ежедневный прирост в небольшой Беларуси равен приросту в Украине. Институт Хопкинса прогнозирует пик в России на первую неделю мая, вероятно цифры будут большие, если до мая еще далеко, а уже сейчас в РФ + 1175 за день. Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.
Другой большой очаг формируется в тропической Бразилия, хороня надежды на жару-убийцу вируса, там уже + 2154 за день и увеличивается. Вроде в Германии и Испании всё налаживаться стало, но опять второй день мини-разворот вверх, Италия тоже прирост заболевших. Сложно как-то все развивается в крупнейших странах Европы.
Из положительного. Из глобального. Прирост текущих больных за день + 5 %, опять же минимум на посткитайском этапе пандемии. Иран затухает, десятый день подряд положительная динамика. США плюс-минус седьмой день особо не растут, наблюдаем, вроде рановато для стадии плато. И да по-прежнему группа стран на важном этапе постепенного затухания - выздоравливают больше, чем заболевают - Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Австрия, Иран. Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Статистика всегда должна вестись по последнему событии-причине, имхо.
ну так если причина в сердечной или почечной недостаточности - с каких делов записывать в жертвы вируса? А процент умерших именно от лёгочной недостаточности очень небольшой.
В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ? Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Starikan написав: Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности
Это и имелось в виду. Причем в контексте многочисленных сообщений о начале массовой заболеваемости пневмонией еще в ноябре 19. И, конечно, для выявления уровня иммунитета и возможности использования плазмотерапии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?
Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?
По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.
freeze написав:, В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ? Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт.
Так ото ж - он же ж пишуть , що фактично у молодих і здорових організм сам себе убиває . Намагаються зменшити трошки реакцію на вірус ...
freeze написав:, Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.
От мене це теж якось дуже дивує - дуже довгий статистичний хвіст - кілька тижнів без особливих змін . Хоч Корея , хоч Японія ...
Но там всё-таки вылавливают коронавирусников и на границе, и единичные случаи внутри Южной Кореи есть. В день грубо + 30 + 100 вылавливали. Так скорее всего и подпитывается цифра. Южная Корея чётко публикует статистику по всем параметрам., тут они педанты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
edvardd написав:пэстэц, причина смертности в Италии: https://pandemic.substack.com/p/data-qu ... -than-data в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами, а инкубационный период составляет 3-14 дней (чтобы быть консервативным), это означает, что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц! Конечно, это худший вариант развития событий. В Ломбардии среднее время показа результата в официальных данных составляет 3,6 дня. В лучшем случае, когда тампон вводится пациенту с симптомами с самым коротким инкубационным периодом и сразу же обрабатывается, мы снижаемся до 3 + 0 + 4 = 7 дней. Подводя итог: официальные данные по количеству случаев отстают от реальности в лучшем случае на 7 дней, а в худшем - более чем на полный месяц (34 дня). занижение смертности: https://pandemic.substack.com/p/the-ele ... ercounting
А кто он такой, этот Лука?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?
Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?
По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.
Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ... Це вже пішла чиста політика . Будь-який уряд в якісь моменти щось буде вигадувати на свою користь . А статистика ( і медична теж ) дуже навіть може посприяти в цьому ...