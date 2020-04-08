Додано: Чет 09 кві, 2020 11:27

Итак смотрим статистику за прошлый день, 8 апреля, среда.



Неоднозначный день, задумался, куда его отнести к отрицательным или положительным.

Наверное, с небольшим перевесом к положительным дням.



Но по традиции с отрицательного.

Количество заболевших превысило полтора миллиона человек.

Напрягают с устойчивой восходящей динамикой соседи Украины - Турция, Россия и Беларусь. Бацька уже доотрицался, что ежедневный прирост в небольшой Беларуси равен приросту в Украине. Институт Хопкинса прогнозирует пик в России на первую неделю мая, вероятно цифры будут большие, если до мая еще далеко, а уже сейчас в РФ + 1175 за день. Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.



Другой большой очаг формируется в тропической Бразилия, хороня надежды на жару-убийцу вируса, там уже + 2154 за день и увеличивается.

Вроде в Германии и Испании всё налаживаться стало, но опять второй день мини-разворот вверх, Италия тоже прирост заболевших. Сложно как-то все развивается в крупнейших странах Европы.



Из положительного.

Из глобального. Прирост текущих больных за день + 5 %, опять же минимум на посткитайском этапе пандемии.

Иран затухает, десятый день подряд положительная динамика.

США плюс-минус седьмой день особо не растут, наблюдаем, вроде рановато для стадии плато.

И да по-прежнему группа стран на важном этапе постепенного затухания - выздоравливают больше, чем заболевают - Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Австрия, Иран. Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.