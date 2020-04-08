RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 833834835836>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:27

Итак смотрим статистику за прошлый день, 8 апреля, среда.

Неоднозначный день, задумался, куда его отнести к отрицательным или положительным.
Наверное, с небольшим перевесом к положительным дням.

Но по традиции с отрицательного.
Количество заболевших превысило полтора миллиона человек.
Напрягают с устойчивой восходящей динамикой соседи Украины - Турция, Россия и Беларусь. Бацька уже доотрицался, что ежедневный прирост в небольшой Беларуси равен приросту в Украине. Институт Хопкинса прогнозирует пик в России на первую неделю мая, вероятно цифры будут большие, если до мая еще далеко, а уже сейчас в РФ + 1175 за день. Турция уже сейчас вызывает опасения мощнейшего очага, устойчивая отрицательная динамика + 4117 за день, вторая Италия будет.

Другой большой очаг формируется в тропической Бразилия, хороня надежды на жару-убийцу вируса, там уже + 2154 за день и увеличивается.
Вроде в Германии и Испании всё налаживаться стало, но опять второй день мини-разворот вверх, Италия тоже прирост заболевших. Сложно как-то все развивается в крупнейших странах Европы.

Из положительного.
Из глобального. Прирост текущих больных за день + 5 %, опять же минимум на посткитайском этапе пандемии.
Иран затухает, десятый день подряд положительная динамика.
США плюс-минус седьмой день особо не растут, наблюдаем, вроде рановато для стадии плато.
И да по-прежнему группа стран на важном этапе постепенного затухания - выздоравливают больше, чем заболевают - Китай, Южная Корея, Швейцария, Германия, Австрия, Иран. Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16188
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 6414 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:38

  juristkostya написав:
  freeze написав:Статистика всегда должна вестись по последнему событии-причине, имхо.
ну так если причина в сердечной или почечной недостаточности - с каких делов записывать в жертвы вируса? А процент умерших именно от лёгочной недостаточности очень небольшой.


В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ?
Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт. :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16188
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 6414 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:41

  freeze написав:, Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.


От мене це теж якось дуже дивує - дуже довгий статистичний хвіст - кілька тижнів без особливих змін . Хоч Корея , хоч Японія ...
Puente
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:42

  adeges написав:
  Starikan написав: Доктор К надеется на сравнительно быстрое появление тестов на иммуноглобулины, которые будут доступны в любой приличной лаборатории (как доступны тесты на корь и др.).
иммуноглобулины - это всегда с задержкой от момента заражения. хорошо устанавливать переболевших для установления истинного уровня заболеваемости постфактум, а значит и уровня смертности

Это и имелось в виду.
Причем в контексте многочисленных сообщений о начале массовой заболеваемости пневмонией еще в ноябре 19.
И, конечно, для выявления уровня иммунитета и возможности использования плазмотерапии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17123
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1827 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?


Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?

По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... ied-italy/

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 14.12.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:44

  freeze написав:,
В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ?
Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт. :D


Так ото ж - он же ж пишуть , що фактично у молодих і здорових організм сам себе убиває . Намагаються зменшити трошки реакцію на вірус ...
Puente
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:46

  Puente написав:
  freeze написав:, Правда эффект очень медленный, уже какую неделю затухает в Южной Корее, уже и забывать про нее стали, а все равно там еще 3246 больных.


От мене це теж якось дуже дивує - дуже довгий статистичний хвіст - кілька тижнів без особливих змін . Хоч Корея , хоч Японія ...


Но там всё-таки вылавливают коронавирусников и на границе, и единичные случаи внутри Южной Кореи есть. В день грубо + 30 + 100 вылавливали. Так скорее всего и подпитывается цифра. Южная Корея чётко публикует статистику по всем параметрам., тут они педанты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16188
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4094 раз.
Подякували: 6414 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:48

  edvardd написав:пэстэц, причина смертности в Италии:
https://pandemic.substack.com/p/data-qu ... -than-data
в Италии мазки взяты почти только у пациентов с симптомами, а инкубационный период составляет 3-14 дней (чтобы быть консервативным), это означает, что официальные данные могут отставать от реального числа случаев до 14 + 20 = 34 дней! Один полный месяц!
Конечно, это худший вариант развития событий. В Ломбардии среднее время показа результата в официальных данных составляет 3,6 дня. В лучшем случае, когда тампон вводится пациенту с симптомами с самым коротким инкубационным периодом и сразу же обрабатывается, мы снижаемся до 3 + 0 + 4 = 7 дней.
Подводя итог: официальные данные по количеству случаев отстают от реальности в лучшем случае на 7 дней, а в худшем - более чем на полный месяц (34 дня).
занижение смертности:
https://pandemic.substack.com/p/the-ele ... ercounting

А кто он такой, этот Лука?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17123
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1827 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:48

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?


Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?

По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... ied-italy/

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/


Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ...
Це вже пішла чиста політика . Будь-який уряд в якісь моменти щось буде вигадувати на свою користь . А статистика ( і медична теж ) дуже навіть може посприяти в цьому ...
Puente
 
Повідомлень: 2901
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:49

Если бы не один китайский доктор, то сейчас бы все без карантинов и напрягов просто болели "ОРВИ", "пневмонией", или накрайняк "атипичной пневмонией" или "курячим гриппом"

Кто реально различает те вирусы? Может эта корона и раньше была? А может сейчас ходит не только корона, а десяток похожих вирусов, - но всем пишут корону, потому что других "головных уборов" не знают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11033
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6707 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 833834835836>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, Деньги і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1539908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.