RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 834835836837838839>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:53

  andriykulyk76 написав:
  freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?


Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?

По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... ied-italy/

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/


Сейчас этих профессоров, публикующих что-то, тысячи, и часто публикуют противоположное, в зависимости от того, что хотят доказать, натягивая сову на глобус. Всепропальщики одно пишут, легчечемгрипп противоположное пишут.

Я руководствуюсь обычной логикой, причина смерти это последнее событие, часто этому событию помогают плохая наследственность, хронические заболевания и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16190
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4095 раз.
Подякували: 6415 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:53

  andriykulyk76 написав:По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

Это как у нас война вроде есть, военный сбор тоже, - но документа о том, с кем Украина воюет, с какой даты, и т.д. - нет.

Так и тут. "Публично" - "100500 человек умерло от короны". А если посмотреть медкарточки - окажется, не совсем от короны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11035
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6707 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
st512
 
Повідомлень: 729
З нами з: 09.07.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:12

  st512 написав:интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?

Если бы хотели эту корону вывести:
1. Делали бы тесты "рисковым категориям" (турыстам, контактным, медикам, и т.д.)
2. Всем, с малейшими симптомами
3. Всем желающим

А если тест можно сделать или "по блату", или за немалые деньги, или предсмертно (посмертно) - то какую корону так можно поймать? Может сейчас половина заражена, а вторая половина переболела, - только мы об этом не знаем, потому что тесты не делаются?

Хотя о каких выявлениях короны можно говорить, если государство не знает сколько человек сейчас вообще в стране?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 09 кві, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11035
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6707 раз.
Подякували: 2964 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:14

  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?


Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...
Puente
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:37

  freeze написав:
  andriykulyk76 написав:Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати.


Кто и как это считает ? Каким образом ?
Человек живет себе с компенсированной гипертонией или с сахарным диабетом, колет себе потихонечку инсулин, строит планы на лето, а потом вдруг - бах - фоновый коронавирус, и человек умирает. Что записываем, что человек умер от сахарного диабета ? Где логика ? )))
Этак можно для любого человека, погибшего под колесами машины, записать, что машина была фоновой причиной, а в реальности он погиб от того, что у человека плохое зрение или повышенная рассеянность.
Статистика всегда должна вестись по последнему событии-причине, имхо.

людина з хворим серцем сильно пукнула і померла,
причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта?
чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій,
той заснув і не проснуся,
причиуну яку пишуть, вмер від сну, чи від морфію?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18399
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:48

  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?

та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю...
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
https://youtu.be/HBC8t_JYEgI
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6237
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:50

  Puente написав:
  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?


Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...

Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9549
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1101 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю

Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите?
st512
 
Повідомлень: 729
З нами з: 09.07.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:52

  flyman написав:людина з хворим серцем сильно пукнула і померла,
причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта?
чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій,
той заснув і не проснуся,
причиуну яку пишуть, вмер від сну, чи від морфію?


С таким подходом можно вообще не вести статистику с инфекционными заболеваниями, потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции, он умирает от того, что у него слабый иммунитет, проблемы с сердцем, почками или печенью, изношенные сосуды, сахарный диабет, он алкоголик, или он много курил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16190
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4095 раз.
Подякували: 6415 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 834835836837838839>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Civis, Сибарит, kwon, Puente, vovakwasov, Деньги, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1539945
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (333)
09.04.2020 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.