Додано: Чет 09 кві, 2020 12:12

st512 написав: интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных? интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?

Если бы хотели эту корону вывести:1. Делали бы тесты "рисковым категориям" (турыстам, контактным, медикам, и т.д.)2. Всем, с малейшими симптомами3. Всем желающимА если тест можно сделать или "по блату", или за немалые деньги, или предсмертно (посмертно) - то какую корону так можно поймать? Может сейчас половина заражена, а вторая половина переболела, - только мы об этом не знаем, потому что тесты не делаются?Хотя о каких выявлениях короны можно говорить, если государство не знает сколько человек сейчас вообще в стране?