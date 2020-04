Додано: Чет 09 кві, 2020 12:37

freeze написав: andriykulyk76 написав: Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати. Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати.



Кто и как это считает ? Каким образом ?

Человек живет себе с компенсированной гипертонией или с сахарным диабетом, колет себе потихонечку инсулин, строит планы на лето, а потом вдруг - бах - фоновый коронавирус, и человек умирает. Что записываем, что человек умер от сахарного диабета ? Где логика ? )))

Этак можно для любого человека, погибшего под колесами машины, записать, что машина была фоновой причиной, а в реальности он погиб от того, что у человека плохое зрение или повышенная рассеянность.

людина з хворим серцем сильно пукнула і померла,

причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта?

чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій,

той заснув і не проснуся,

