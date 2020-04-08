freeze написав:Кто и как это считает ? Каким образом ?
Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?
По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.
Сейчас этих профессоров, публикующих что-то, тысячи, и часто публикуют противоположное, в зависимости от того, что хотят доказать, натягивая сову на глобус. Всепропальщики одно пишут, легчечемгрипп противоположное пишут.
Я руководствуюсь обычной логикой, причина смерти это последнее событие, часто этому событию помогают плохая наследственность, хронические заболевания и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andriykulyk76 написав:По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.
Это как у нас война вроде есть, военный сбор тоже, - но документа о том, с кем Украина воюет, с какой даты, и т.д. - нет.
Так и тут. "Публично" - "100500 человек умерло от короны". А если посмотреть медкарточки - окажется, не совсем от короны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
st512 написав:интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Если бы хотели эту корону вывести: 1. Делали бы тесты "рисковым категориям" (турыстам, контактным, медикам, и т.д.) 2. Всем, с малейшими симптомами 3. Всем желающим
А если тест можно сделать или "по блату", или за немалые деньги, или предсмертно (посмертно) - то какую корону так можно поймать? Может сейчас половина заражена, а вторая половина переболела, - только мы об этом не знаем, потому что тесты не делаются?
Хотя о каких выявлениях короны можно говорить, если государство не знает сколько человек сейчас вообще в стране?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 09 кві, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...
andriykulyk76 написав:Після того як з'явились дані, що у 88% померлих в Італії Covid-19 був лише фоновим захворюванням драматизм трагедії почав спадати.
Кто и как это считает ? Каким образом ? Человек живет себе с компенсированной гипертонией или с сахарным диабетом, колет себе потихонечку инсулин, строит планы на лето, а потом вдруг - бах - фоновый коронавирус, и человек умирает. Что записываем, что человек умер от сахарного диабета ? Где логика ? ))) Этак можно для любого человека, погибшего под колесами машины, записать, что машина была фоновой причиной, а в реальности он погиб от того, что у человека плохое зрение или повышенная рассеянность. Статистика всегда должна вестись по последнему событии-причине, имхо.
людина з хворим серцем сильно пукнула і померла, причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта? чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій, той заснув і не проснуся, причиуну яку пишуть, вмер від сну, чи від морфію?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...
Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))
flyman написав:людина з хворим серцем сильно пукнула і померла, причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта? чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій, той заснув і не проснуся, причиуну яку пишуть, вмер від сну, чи від морфію?
С таким подходом можно вообще не вести статистику с инфекционными заболеваниями, потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции, он умирает от того, что у него слабый иммунитет, проблемы с сердцем, почками или печенью, изношенные сосуды, сахарный диабет, он алкоголик, или он много курил.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.