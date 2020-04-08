st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...
Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))
если всё делать вовремя и нужными препаратами, никаких больниц не надо 5 дней и как огурчик...
freeze написав:В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ? Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт.
Ещё раз: непосредственно вирусное заболевание провоцирует лёгочную недостаточностью. Все прочие "недостаточности" могут быть сформированы годами/десятилетиями ранее, и крайне сложно утверждать определяющую роль вируса в том, что именно этот, 20-й по счёту, гипертонический приступ стал смертельным. Он запросто мог стать смертельным и без вируса.
freeze написав:потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции,
с точки зрения патологоанатома именно так и обстоит: есть сердечная/лёгочная/почечная/печёночная недостаточность + бывают травмы, несовместимые с жизнью. Непосредственно инфекционная болезнь причиной смерти не является.
freeze написав:потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции,
с точки зрения патологоанатома именно так и обстоит: есть сердечная/лёгочная/почечная/печёночная недостаточность + бывают травмы, несовместимые с жизнью. Непосредственно инфекционная болезнь причиной смерти не является.
juristkostya написав:Он запросто мог стать смертельным и без вируса.
Еще раз, по факту, коронавирус спровоцировал обострение, этот вот 20-й приступ и стал последним - вот это факт, а всё остальное домыслы. Запросто-не запросто - это науке неизвестно. Это понятия псевдонаучные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
28. 03 ( специально запомнила) тут кто-то доказывал, что максимум через 3 недели здесь всем будет не до смеха-прошло уже 2 недели и что??? Где хотя бы 500 000 заболевших, чтоб хоть как-то можно было оправдать эту комедию?
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...
Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))
постом і молитвами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/