Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03

antey1969 написав: Puente написав: st512 написав: Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом

https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html

Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"

интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных? Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусомКлючевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?



Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ... Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...

Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах))) Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))

постом і молитвами постом і молитвами

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/