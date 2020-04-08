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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 835836837838839>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:52

  antey1969 написав:
  Puente написав:
  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?


Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...

Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))

если всё делать вовремя и нужными препаратами, никаких больниц не надо 5 дней и как огурчик...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:53

Универсальный эпидемиологический порог -5% населения. Где-то мелькала цифра 191000 для Украины. Здесь же с даже не 2 тысячами заболевших уже всю страну достали.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В смысле с каких делов, человек себе жил с сердечной и почечной недостаточностью, вдруг появился коронавирус, ударил по сосудам, иммунитету, человек умер, и виноват не коронавирус ?
Следуя такой логике всегда можно записывать в причины смерти - плохое состояние здоровья, потому что здоровый человек от инфекции не умрёт.

Ещё раз: непосредственно вирусное заболевание провоцирует лёгочную недостаточностью.
Все прочие "недостаточности" могут быть сформированы годами/десятилетиями ранее, и крайне сложно утверждать определяющую роль вируса в том, что именно этот, 20-й по счёту, гипертонический приступ стал смертельным. Он запросто мог стать смертельным и без вируса.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:56

  st512 написав:
  edvardd написав:та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю

Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите?

на основе мазков слизистой - это ПЦР тесты, там тампон чуть ли не в мозг засовывают...

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции,

с точки зрения патологоанатома именно так и обстоит: есть сердечная/лёгочная/почечная/печёночная недостаточность + бывают травмы, несовместимые с жизнью. Непосредственно инфекционная болезнь причиной смерти не является.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:59

  juristkostya написав:
  freeze написав:потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции,

с точки зрения патологоанатома именно так и обстоит: есть сердечная/лёгочная/почечная/печёночная недостаточность + бывают травмы, несовместимые с жизнью. Непосредственно инфекционная болезнь причиной смерти не является.

ви виявляється патологанатом
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:00

  juristkostya написав:Он запросто мог стать смертельным и без вируса.


Еще раз, по факту, коронавирус спровоцировал обострение, этот вот 20-й приступ и стал последним - вот это факт, а всё остальное домыслы.
Запросто-не запросто - это науке неизвестно. Это понятия псевдонаучные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:00

28. 03 ( специально запомнила) тут кто-то доказывал, что максимум через 3 недели здесь всем будет не до смеха-прошло уже 2 недели и что??? Где хотя бы 500 000 заболевших, чтоб хоть как-то можно было оправдать эту комедию?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:02

Больных можно на пальцах пересчитать-постят их списки с адресами-эпидемия б... просто цирк
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:03

  antey1969 написав:
  Puente написав:
  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?


Так вони десь по своїм каналам завезли ... Ще й ніби-то з кимсь поділилися ...

Еще скажите, что они тестировались в своих лабораториях и будут лечиться в своих больницах)))

постом і молитвами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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