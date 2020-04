Додано: Чет 09 кві, 2020 13:04

Елена8 написав: Универсальный эпидемиологический порог -5% населения. Где-то мелькала цифра 191000 для Украины. Здесь же с даже не 2 тысячами заболевших уже всю страну достали. Универсальный эпидемиологический порог -5% населения. Где-то мелькала цифра 191000 для Украины. Здесь же с даже не 2 тысячами заболевших уже всю страну достали.

тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/