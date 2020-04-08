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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 836837838839>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 155
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
26
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
6
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
29
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:04

  Елена8 написав:Универсальный эпидемиологический порог -5% населения. Где-то мелькала цифра 191000 для Украины. Здесь же с даже не 2 тысячами заболевших уже всю страну достали.

тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06

Кто-то подскажет, где маску шахида купить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06

  Елена8 написав:28. 03 ( специально запомнила) тут кто-то доказывал, что максимум через 3 недели здесь всем будет не до смеха-прошло уже 2 недели и что??? Где хотя бы 500 000 заболевших, чтоб хоть как-то можно было оправдать эту комедию?

від 18 березня уже 3 тижні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:09

  flyman написав:
  Елена8 написав:Универсальный эпидемиологический порог -5% населения. Где-то мелькала цифра 191000 для Украины. Здесь же с даже не 2 тысячами заболевших уже всю страну достали.

тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих

Да конечно- у нас в соседнем доме был коронавирусный больной, если бы были кроме него люди с такими же симптомами уже все давно бы знали-в Вайбере есть форум жильцов
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10

  freeze написав:
  juristkostya написав:Он запросто мог стать смертельным и без вируса.


Еще раз, по факту, коронавирус спровоцировал обострение, этот вот 20-й приступ и стал последним - вот это факт, а всё остальное домыслы.
Запросто-не запросто - это науке неизвестно. Это понятия псевдонаучные.

я не пойму, с чем вы пытаетесь спорить... Есть методические указания для патологоанатомов по формулированию причин смерти. Там, в частности, есть указания на случай сочетания заболеваний.
Так вот, если пат-анатом затрудняется в выборе основной причины, он должен выбирать болезнь, которая:
- была выставлена первой в заключительном клиническом диагнозе,
- отражает профиль отделения (медицинского учреждения),
- потребовала больших экономических затрат при проведении лечебно-диагностических мероприятий. Например, для отделения неврологии это – та или иная форма инсульта и т.д.

А ваши рассуждения о "последнем по хронологии факте"...ну, это ваши рассуждения....
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11

  proftpd66 написав:Кто-то подскажет, где маску шахида купить?

Попробуйте эту https://m.youtube.com/watch?v=wu7HZdW_ez8
Очень актуально для всех кто ещё верит в « эпидемию»
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Елена8 написав:уже все давно бы знали-в Вайбере есть форум жильцов

врятли кто-то в чатах соседей будет отписываться, будет просто ходить по подъезду с симптомами или без
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:18

  edvardd написав:.....
если всё делать вовремя и нужными препаратами, никаких больниц не надо 5 дней и как огурчик...

Что всё и какими препаратами?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:21

  st512 написав:
  Елена8 написав:уже все давно бы знали-в Вайбере есть форум жильцов

врятли кто-то в чатах соседей будет отписываться, будет просто ходить по подъезду с симптомами или без

То есть вы подтверждаете, что это заболевание с которым можно продолжать жить обычной жизнью и ходить по подъезду. Можно даже скорую не вызывать. Кроме чата соседей есть ещё консьержи- главные сплетники
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:22

Трамп в своей предвыборной компании обещал очистить страну от эмигрантов, что с успехом и делает. Кстати Зеленский тоже слов на ветер не бросает: Украинская государственная программа получила название «Возвращайся и оставайся».
«Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались», — подчеркнул Зеленский.
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