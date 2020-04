Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06

Елена8 написав: 28. 03 ( специально запомнила) тут кто-то доказывал, что максимум через 3 недели здесь всем будет не до смеха-прошло уже 2 недели и что??? Где хотя бы 500 000 заболевших, чтоб хоть как-то можно было оправдать эту комедию? 28. 03 ( специально запомнила) тут кто-то доказывал, что максимум через 3 недели здесь всем будет не до смеха-прошло уже 2 недели и что??? Где хотя бы 500 000 заболевших, чтоб хоть как-то можно было оправдать эту комедию?

від 18 березня уже 3 тижні від 18 березня уже 3 тижні

