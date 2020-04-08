тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:04
тестів нема, тому вважають, що на одного виявленого 100 інфікованих
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06
Кто-то подскажет, где маску шахида купить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06
від 18 березня уже 3 тижні
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:09
Да конечно- у нас в соседнем доме был коронавирусный больной, если бы были кроме него люди с такими же симптомами уже все давно бы знали-в Вайбере есть форум жильцов
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10
я не пойму, с чем вы пытаетесь спорить... Есть методические указания для патологоанатомов по формулированию причин смерти. Там, в частности, есть указания на случай сочетания заболеваний.
Так вот, если пат-анатом затрудняется в выборе основной причины, он должен выбирать болезнь, которая:
- была выставлена первой в заключительном клиническом диагнозе,
- отражает профиль отделения (медицинского учреждения),
- потребовала больших экономических затрат при проведении лечебно-диагностических мероприятий. Например, для отделения неврологии это – та или иная форма инсульта и т.д.
А ваши рассуждения о "последнем по хронологии факте"...ну, это ваши рассуждения....
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11
Попробуйте эту
Очень актуально для всех кто ещё верит в « эпидемию»
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:18
Что всё и какими препаратами?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:21
То есть вы подтверждаете, что это заболевание с которым можно продолжать жить обычной жизнью и ходить по подъезду. Можно даже скорую не вызывать. Кроме чата соседей есть ещё консьержи- главные сплетники
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:22
Трамп в своей предвыборной компании обещал очистить страну от эмигрантов, что с успехом и делает. Кстати Зеленский тоже слов на ветер не бросает: Украинская государственная программа получила название «Возвращайся и оставайся».
«Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также очень хотим, чтобы те, кто, к сожалению, опустил руки и планирует уехать из Украины, остались», — подчеркнул Зеленский.
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