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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:58

  Civis написав:
  Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?


У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).

По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:01

edvardd
Так Ви ж самі казали - що вони зразу і закінчилися - ще й було трошки .
А зараз немає все одно . Кілька тисяч плаквенілу завезли . І то судячи з усього - роздадуть конкретно ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:02

  ЛАД написав:
Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус Covid-2019 за 48 часов с момента начала применения. Об этом сообщает медицинский журнал Antiviral Research

Отмечается, что в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" может эффективно бороться с коронавирусом нового типа. Препарат, как отмечается, хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.

https://vesti.ua/lite/health/za-48-chasov-v-avstralii-nashli-sposob-ubit-koronavirus
Прямой ссылки там нет, искать и проверять не стал.

Вот эта статья - https://www.sciencedirect.com/science/a ... 4220302011
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:03

  Елена8 написав:
  Civis написав:
  Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?


У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).

По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?

Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО ;)
Востаннє редагувалось stm в Чет 09 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

  Елена8 написав:
  Civis написав:
  Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?


У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).

По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?

Вопрос не ко мне, но лично я предпочту не заражаться и не болеть ничем. :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04

  Елена8 написав:По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?


Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:08

  stm написав:.....
Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО ;)

К сожалению, сейчас ситуация, вроде, несколько изменилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Елена8 написав:По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен.


Ну и давайте будем объективны: проблемы с туберкулезом - это результат ситуации последних 30-40 лет (ситуация с ним стабильно тяжелая уже десятилетия).

Если бы туберкулез был новой болезнью и такое число больных появилось бы за пару месяцев, поверьте - карантин был бы еще жестче в этом случае.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:13

  edvardd написав:
  ЛАД написав: Что всё и какими препаратами?
всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими :shock: глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...
а лекарства - хлорохиновой группы

Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Civis написав:Если бы туберкулез был новой болезнью и такое число больных появилось бы за пару месяцев, поверьте - карантин был бы еще жестче в этом случае.
то есть, проблема не в болезни как таковой, а в том, что общество ещё не привыкло к её существованию ;-))))
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