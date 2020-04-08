Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?
У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).
По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус Covid-2019 за 48 часов с момента начала применения. Об этом сообщает медицинский журнал Antiviral Research
Отмечается, что в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" может эффективно бороться с коронавирусом нового типа. Препарат, как отмечается, хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.
Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?
У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).
По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО
Востаннє редагувалось stm в Чет 09 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?
У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).
По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
Вопрос не ко мне, но лично я предпочту не заражаться и не болеть ничем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Елена8 написав:По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).
stm написав:..... Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО
К сожалению, сейчас ситуация, вроде, несколько изменилась.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны... а лекарства - хлорохиновой группы
Это не протокол, а фикция. В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять. И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.