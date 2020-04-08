edvardd написав:

ЛАД написав: Что всё и какими препаратами? Что всё и какими препаратами?

всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такимиглазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...а лекарства - хлорохиновой группы