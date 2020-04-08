Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:21
Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:23
Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.
* Хочу сразу ответить на ожидаемый вопрос Эварда насчет противомалярийных препаратов: клинически подтвержденной эффективностью препарата является снижение смертности от конкретной болячки на 20%. Ни по одному из лекарственных средств таких данных сейчас нет.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:24
Да, прям. У нас улучшились условия в СИЗО? Последний случай с девочкой умершей от туберкулёза показал что мама притарабанила домой вышедшего из тех мест сожителя с открытой формой. И семья относилась к разряду неблагополучных. Все остальные односельчане не пострадали. При ковидном мы видим что благополучный батюшка приезжает с синода из Греции и ложит 3 села и всех медиков.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:26
ЛАД имеет в виду, что сейчас туберкулез можно подхватить независимо от социального статуса. Диспансеры сократили, больные с открытой формой пошли "в свет".
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:29
Неверно. Больные с открытой формой остались в диспансерах (по крайней мере, должны были остаться, по словам знакомого врача).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:32
Это пока in vitro. Я думаю, что таких результатов уже накопилось много, испытанных антивирусных препаратов уже тысячи.
Важно, как он будет работать в организме человека и доставляться в нужное место.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:35
Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих"
Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.
Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:37
от болезней не умирают,умирают от осложнений.Единственное исключение-телесные повреждения,несовместимые с жизнью,тогда в справке о смерти указывается причина смерти-травма с последующей её классификацией и причиной(ДТП,падение с высоты,электротравма и прочие).
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:37
Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, all27, Grand Touring, juristkostya, Puente, Slx, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|