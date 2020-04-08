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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 840841842843844845>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:21

  ЛАД написав:
  Civis написав: Один любитель парадов и "нерабочих дней" (вместо "карантина") тоже скоро получит "счет" за свои решения.
Этот любитель уже давно объявил карантин, причём, даже более жёсткий, чем у нас.

Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:23

  juristkostya написав:то есть, проблема не в болезни как таковой, а в том, что общество ещё не привыкло к её существованию ;-))))


Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.

* Хочу сразу ответить на ожидаемый вопрос Эварда насчет противомалярийных препаратов: клинически подтвержденной эффективностью препарата является снижение смертности от конкретной болячки на 20%. Ни по одному из лекарственных средств таких данных сейчас нет.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:24

  ЛАД написав:
  stm написав:.....
Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО ;)

К сожалению, сейчас ситуация, вроде, несколько изменилась.

Да, прям. У нас улучшились условия в СИЗО? Последний случай с девочкой умершей от туберкулёза показал что мама притарабанила домой вышедшего из тех мест сожителя с открытой формой. И семья относилась к разряду неблагополучных. Все остальные односельчане не пострадали. При ковидном мы видим что благополучный батюшка приезжает с синода из Греции и ложит 3 села и всех медиков.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:26

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:.....
Елена, простите но туберкулёз называют болезнью бедных. Помимо таблеточек, если вы хорошо питаетесь и можете позволить себе теплые моря, то жить Вам и жить. Не даром туберкулезники из этих 500000 будут в СИЗО ;)

К сожалению, сейчас ситуация, вроде, несколько изменилась.

Да, прям. У нас улучшились условия в СИЗО? Последний случай с девочкой умершей от туберкулёза показал что мама притарабанила домой вышедшего из тех мест сожителя с открытой формой. И семья относилась к разряду неблагополучных. Все остальные односельчане не пострадали. При ковидном мы видим что благополучный батюшка приезжает с синода из Греции и ложит 3 села и всех медиков.


ЛАД имеет в виду, что сейчас туберкулез можно подхватить независимо от социального статуса. Диспансеры сократили, больные с открытой формой пошли "в свет".
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Civis написав:Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.

в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:29

  Civis написав: ЛАД имеет в виду, что сейчас туберкулез можно подхватить независимо от социального статуса. Диспансеры сократили, больные с открытой формой пошли "в свет".

Неверно. Больные с открытой формой остались в диспансерах (по крайней мере, должны были остаться, по словам знакомого врача).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:32

  yanyura написав: Вот эта статья - https://www.sciencedirect.com/science/a ... 4220302011

Это пока in vitro. Я думаю, что таких результатов уже накопилось много, испытанных антивирусных препаратов уже тысячи.
Важно, как он будет работать в организме человека и доставляться в нужное место.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:35

  juristkostya написав:в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.


Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих" :)

Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.

Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:37

  freeze написав:
  flyman написав:людина з хворим серцем сильно пукнула і померла,
причина смерті пишем що, смерть від пука, чи від інфаркта?
чи окнохворому на останній стадії, коли пішли метастази дали морфій,
той заснув і не проснуся,
причиуну яку пишуть, вмер від сну, чи від морфію?


С таким подходом можно вообще не вести статистику с инфекционными заболеваниями, потому что по этой логике здоровый человек не может умереть от инфекции, он умирает от того, что у него слабый иммунитет, проблемы с сердцем, почками или печенью, изношенные сосуды, сахарный диабет, он алкоголик, или он много курил.

от болезней не умирают,умирают от осложнений.Единственное исключение-телесные повреждения,несовместимые с жизнью,тогда в справке о смерти указывается причина смерти-травма с последующей её классификацией и причиной(ДТП,падение с высоты,электротравма и прочие).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:37

  Civis написав:Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).

Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом
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