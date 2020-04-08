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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 841842843844845>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:38

  juristkostya написав:
  Civis написав:Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.

в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.

есть,причем искусственный в случае массовой иммунизации,к примеру,БЦЖ.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:39

  Civis написав:
  juristkostya написав:в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.


Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих" :)

Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.

Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.

ну так...туберкулёз цепляется к тем, кто плохо питается. Вирус цепляется к тем, у кого ослаблен иммунитет. Туберкулёз распространён у нас в огромных масштабах и смертельно опасен - но общество не истерит.
Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:40

  Хомяк написав:
  juristkostya написав:
  Civis написав:Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.

в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.

есть,причем искусственный в случае массовой иммунизации,к примеру,БЦЖ.
я в курсе. Но открытой формы очень много вокруг нас.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:41

  Starikan написав:Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?


Та - по-простому треба жувати кору хінного дерева ... Але і її немає теж - в принципі можна дома вирощувати як бонсай ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:41

  Елена8 написав:
  Civis написав:
  Елена8 написав:Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?


У нас большая часть граждан является носителями палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).

По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?

проценты вероятности работают только на больших массивах данных,это как русская рулетка,нельзя при одной попытке на 1/6 застрелиться.Лучше предпочесть привыкнуть сидеть дома и не сходить с ума )))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.


Охват вирусом "явно меньший" именно из-за жесткого карантина, на который Вы и сетуете.

У Вас порвались причинно-следственные связи :)
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:47

juristkostya так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:47

  Civis написав:
  juristkostya написав:Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.


Охват вирусом "явно меньший" именно из-за жесткого карантина, на который Вы и сетуете.

У Вас порвались причинно-следственные связи :)
Совершенно очевидно, что с вирусом столкнутся 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:48

  Хомяк написав:juristkostya так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))

так меня и раздражает не сам вирус, а необходимость сидеть дома. Носки не являются целью моей жизни.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.


Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
Востаннє редагувалось Civis в Чет 09 кві, 2020 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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