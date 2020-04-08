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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:38
juristkostya написав: Civis написав:
Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.
в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
есть,причем искусственный в случае массовой иммунизации,к примеру,БЦЖ.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:39
Civis написав: juristkostya написав:
в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих"
Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.
Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.
ну так...туберкулёз цепляется к тем, кто плохо питается. Вирус цепляется к тем, у кого ослаблен иммунитет. Туберкулёз распространён у нас в огромных масштабах и смертельно опасен - но общество не истерит.
Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:40
Хомяк написав: juristkostya написав: Civis написав:
Совершенно верно. А когда общество "привыкнет", сформируется и пресловутый "коллективный иммунитет". Пока что ни иммунитета, ни лекарств* нет. А заболевшие по экспоненте (при отсутствии карантина) и трупы есть.
в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
есть,причем искусственный в случае массовой иммунизации,к примеру,БЦЖ.
я в курсе. Но открытой формы очень много вокруг нас.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:41
Starikan написав:
Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
Та - по-простому треба жувати кору хінного дерева ... Але і її немає теж - в принципі можна дома вирощувати як бонсай ...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:41
Елена8 написав: Civis написав: Елена8 написав:
Как вы вобще умудрялись до этого года жить в стране с 550000 туберкулезников и до сих пор не заразились?
У нас большая часть граждан
является носителями
палочки Коха - просто у большинства она сидит тихо и ждет своего часа (к счастью).
По официальным данным на Украине 550000 БОЛЬНЫХ туберкулёзом -это более 1% населения и при этом карантин не обьявлен. И положа руку на сердце- вы бы сейчас предпочли чем заразиться-короновирусом, который в 80% протекает бессимптомно или туберкулёзом ?
проценты вероятности работают только на больших массивах данных,это как русская рулетка,нельзя при одной попытке на 1/6 застрелиться.Лучше предпочесть привыкнуть сидеть дома и не сходить с ума )))))
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44
juristkostya написав:
Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.
Охват вирусом "явно меньший" именно из-за жесткого карантина
, на который Вы и сетуете.
У Вас порвались причинно-следственные связи
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:47
juristkostya так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:47
Civis написав: juristkostya написав:
Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.
Охват вирусом "явно меньший" именно из-за жесткого карантина
, на который Вы и сетуете.
У Вас порвались причинно-следственные связи
Совершенно очевидно, что с вирусом столкнутся 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.
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juristkostya
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:48
Хомяк написав:juristkostya
так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))
так меня и раздражает не сам вирус, а необходимость сидеть дома. Носки не являются целью моей жизни.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 14:49
juristkostya написав:
Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
Востаннє редагувалось Civis
в Чет 09 кві, 2020 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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