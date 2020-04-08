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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 842843844845>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:49

  Civis написав:
  juristkostya написав:в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.


Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих" :)

Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.

Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.
с вирусом бороться проще-посидели месяц на карантине,он сдох,палочка Коха сохраняется годами,как во внешней среде,так и в больных-носителях.
Востаннє редагувалось Хомяк в Чет 09 кві, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:49

  Civis написав:
  juristkostya написав:Вирус тоже смертельно опасен, но охват населения тяжёлыми формами вируса явно меньший, и, уже понятно, он и будет меньше. А общество истерит.


Охват вирусом "явно меньший" именно из-за жесткого карантина, на который Вы и сетуете.

У Вас порвались причинно-следственные связи :)

Що Ви хочете від юриста????
Його рівень освіти не дозволяє це зрозуміти.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:50

  Civis написав:
  juristkostya написав:Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.


Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспонентным взрывом заболеваемости без ограничений.

совершенно верно. Проблема во взрывном характере. А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ...

Ви мабуть ніколи не працювали в бюрократичній установі! :) Італійський МОЗ якраз таки нагнітає паніку розвівши "плач Ярославни" на увесь світ. Он навіть 80-літніх ортодонтів на пенсії додають до списку померлих лікарів, що загинули в самовідданій боротьбі з короновірусом!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:51

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Civis написав: Один любитель парадов и "нерабочих дней" (вместо "карантина") тоже скоро получит "счет" за свои решения.
Этот любитель уже давно объявил карантин, причём, даже более жёсткий, чем у нас.

Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.


наприклад, в празі, теж весь транспорт працює і не зупинявся, в т.ч. і метро. пускають всіх. звісно, в масках. парки і сквери теж доступні, правда з умовою не кучкуватися. і ніхто ще не вимер. принаймні до вчора.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52

  juristkostya написав:
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспонентным взрывом заболеваемости без ограничений.

совершенно верно. Проблема во взрывном характере. А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.[/quote]

Так це було ясно з самого початку . Ну що таке для 7 чи 8 млрд смерть 10-20 млн - мізер ... Але ж ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52

для юристів та інших гуманоїдів:

  Civis написав:Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости .


Правда, треба їм ще пояснювати, що таке експонента.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:52

  Хомяк написав:с вирусом бороться проще-посидели месяц на карантине,он сдох,палочка Коха сохраняется годами,как во внешней среде,так и в больных-носителях.


Это понятно. Имелось в виду наличие клинических средств борьбы с недугом (когда просто сидеть уже поздно).
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

unicdima написав:
  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?

Это московский патриархат, им наверное из России завезли.
По факту именно церкви УПЦ МП стали одним из основных источников заражения, в Лавре все больны судя по интервью попа Павла, после посещения Почаевской заразились молдаване.


Баптисты сделали крупный очаг в Днепропетровской области, а священник греко-католик перезаражал кучу людей в Тернопольской области после чего сам умер.
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 кві, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:54

  andriykulyk76 написав:
  Puente написав:Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ...

Ви мабуть ніколи не працювали в бюрократичній установі! :) Італійський МОЗ якраз таки нагнітає паніку розвівши "плач Ярославни" на увесь світ. Он навіть 80-літніх ортодонтів на пенсії додають до списку померлих лікарів, що загинули в самовідданій боротьбі з короновірусом!


Не працював - це мене дратує ...
Але - і що вони виграють "розганяючи" паніку ? Грошей дадуть ? Так вони більше втратять по-любому ... Смисл ...
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