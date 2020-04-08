juristkostya написав:в контексте аналогии с туберкулёзом это не совсем логично. От туберкулёза тоже коллективного иммунитета нет.
Туберкулез всплыл в дискуссии благодаря Елене - Вашей коллеге из "неверующих"
Палочка Коха - это бактерия (относительно сложный организм, на который можно воздействовать препаратами), а вирус - это не пойми что (простейший паразит на грани живой и неживой природы) - бороться с ним гораздо сложнее.
Туберкулез у нас гуляет из-за нищеты в стране и хронически разваленной медицины. В развитых странах он него сейчас даже не прививают и получают его исключительно от иммигрантов.
с вирусом бороться проще-посидели месяц на карантине,он сдох,палочка Коха сохраняется годами,как во внешней среде,так и в больных-носителях.
Востаннє редагувалось Хомяк в Чет 09 кві, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза. А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспонентным взрывом заболеваемости без ограничений.
совершенно верно. Проблема во взрывном характере. А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.
Puente написав:Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ...
Ви мабуть ніколи не працювали в бюрократичній установі! Італійський МОЗ якраз таки нагнітає паніку розвівши "плач Ярославни" на увесь світ. Он навіть 80-літніх ортодонтів на пенсії додають до списку померлих лікарів, що загинули в самовідданій боротьбі з короновірусом!
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
Civis написав: Один любитель парадов и "нерабочих дней" (вместо "карантина") тоже скоро получит "счет" за свои решения.
Этот любитель уже давно объявил карантин, причём, даже более жёсткий, чем у нас.
Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.
наприклад, в празі, теж весь транспорт працює і не зупинявся, в т.ч. і метро. пускають всіх. звісно, в масках. парки і сквери теж доступні, правда з умовою не кучкуватися. і ніхто ще не вимер. принаймні до вчора.
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Это московский патриархат, им наверное из России завезли. По факту именно церкви УПЦ МП стали одним из основных источников заражения, в Лавре все больны судя по интервью попа Павла, после посещения Почаевской заразились молдаване.
Баптисты сделали крупный очаг в Днепропетровской области, а священник греко-католик перезаражал кучу людей в Тернопольской области после чего сам умер. Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 09 кві, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Puente написав:Ну а що їх МОЗ повинен казати , щоб зменшити паніку ? Само собою - Якщо ти був абсолютно здоровий - і тільки коронавірус діагностується ... Але ні - ще ж можна пневмонію записати ... А можна якусь інтоксикацію організму ...
Ви мабуть ніколи не працювали в бюрократичній установі! Італійський МОЗ якраз таки нагнітає паніку розвівши "плач Ярославни" на увесь світ. Он навіть 80-літніх ортодонтів на пенсії додають до списку померлих лікарів, що загинули в самовідданій боротьбі з короновірусом!
Не працював - це мене дратує ... Але - і що вони виграють "розганяючи" паніку ? Грошей дадуть ? Так вони більше втратять по-любому ... Смисл ...