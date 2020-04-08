Додано: Чет 09 кві, 2020 15:02

Starikan написав: edvardd написав: ЛАД написав: Что всё и какими препаратами? Что всё и какими препаратами? всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...

а лекарства - хлорохиновой группы всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такимиглазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...а лекарства - хлорохиновой группы

Это не протокол, а фикция.

В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.

И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию? Это не протокол, а фикция.В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?

Puente написав: edvardd

Так Ви ж самі казали - що вони зразу і закінчилися - ще й було трошки .

А зараз немає все одно . Кілька тисяч плаквенілу завезли . І то судячи з усього - роздадуть конкретно ... Так Ви ж самі казали - що вони зразу і закінчилися - ще й було трошки .А зараз немає все одно . Кілька тисяч плаквенілу завезли . І то судячи з усього - роздадуть конкретно ...

edvardd написав: st512 написав: edvardd написав: та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите? Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите?

на основе мазков слизистой - это ПЦР тесты, там тампон чуть ли не в мозг засовывают...

на основе мазков слизистой - это ПЦР тесты, там тампон чуть ли не в мозг засовывают...

ЛАД написав: Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус Covid-2019 за 48 часов с момента начала применения. Об этом сообщает медицинский журнал Antiviral Research



Отмечается, что в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" может эффективно бороться с коронавирусом нового типа. Препарат, как отмечается, хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.



Прямой ссылки там нет, искать и проверять не стал. Прямой ссылки там нет, искать и проверять не стал.

ЭКГ мне не нужен,у меня с T-Q норм, протоколов полно, даже наших, и нахр мне анализ крови?тут есть несколько человек у кого есть, на ЧР тоже полно, но очень дорого, я в своё время предлагал на ветке, но эту тему закрыл, в связи с "охотой на ведьм"...В мозг, не в мозг, но тот же К утверждал, что могут брать и из бронхов.Кстати, я 15 марта заказал тест на Али, но он до сих пор на почтовом сортировочном центре в Китае. То же с пульсоксиметром. Срок ожидания - до 50 дней[/quote]и кто вам доктор, когда мне надо было срочно, я платил за доставку DHL, мне пришло за 7 дней с таможней, но там цены...кстати тесты могут не пустить, как не зарегистрированные...народ - это ветпрепарат, жуткая вещь, в неопытных руках, по сравнению с ним хлорохин - как дистилированная вода... как вам - некроз в месте укола.......?