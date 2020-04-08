juristkostya написав:А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.
Мне кажется, что самые позорные страницы истории человечества были обусловлены именно соображениями "вселенского масштаба" (мол, что нам те жертвы в контексте мировой революции или еврейский вопрос в контексте строительства тысячелетнего рейха).
Востаннє редагувалось Civis в Чет 09 кві, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
В Москве начали лечить коронавирус переливанием крови от переболевших В российской столице врачи уже лечат зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 переливанием плазмы крови доноров, которые были инфицированы и успели поправиться. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, переливание получили семь пациентов.
"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова. Донорами стали 11 человек.
Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.
juristkostya написав:А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.
Мне кажется, что самые позорные страницы человечества были обусловлены именно соображениями "вселенского масштаба" (мол, что нам те жертвы в контексте мировой революции или еврейский вопрос в контексте строительства тысячелетнего рейха).
Верно, но сейчас мы ударились в другую крайность - политики стали настолько зависимы от охов-вздохов электората, что боятся принимать жёсткие, непопулярные, но дальновидные и необходимые решения.
всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны... а лекарства - хлорохиновой группы
Это не протокол, а фикция. В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять. И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?
ЭКГ мне не нужен,у меня с T-Q норм, протоколов полно, даже наших, и нахр мне анализ крови?
Puente написав:edvardd Так Ви ж самі казали - що вони зразу і закінчилися - ще й було трошки . А зараз немає все одно . Кілька тисяч плаквенілу завезли . І то судячи з усього - роздадуть конкретно ...
тут есть несколько человек у кого есть, на ЧР тоже полно, но очень дорого, я в своё время предлагал на ветке, но эту тему закрыл, в связи с "охотой на ведьм"...
edvardd написав:
st512 написав:
edvardd написав:та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю
Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите?
на основе мазков слизистой - это ПЦР тесты, там тампон чуть ли не в мозг засовывают...
В мозг, не в мозг, но тот же К утверждал, что могут брать и из бронхов. Кстати, я 15 марта заказал тест на Али, но он до сих пор на почтовом сортировочном центре в Китае. То же с пульсоксиметром. Срок ожидания - до 50 дней [/quote]
и кто вам доктор, когда мне надо было срочно, я платил за доставку DHL, мне пришло за 7 дней с таможней, но там цены...кстати тесты могут не пустить, как не зарегистрированные...
ЛАД написав:
Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус Covid-2019 за 48 часов с момента начала применения. Об этом сообщает медицинский журнал Antiviral Research
Отмечается, что в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" может эффективно бороться с коронавирусом нового типа. Препарат, как отмечается, хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.
Прямой ссылки там нет, искать и проверять не стал.
народ - это ветпрепарат, жуткая вещь, в неопытных руках, по сравнению с ним хлорохин - как дистилированная вода... как вам - некроз в месте укола.......?
st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный" интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?
Это московский патриархат, им наверное из России завезли. По факту именно церкви УПЦ МП стали одним из основных источников заражения, в Лавре все больны судя по интервью попа Павла, после посещения Почаевской заразились молдаване.
Баптисты сделали крупный очаг в Днепропетровской области, а священник греко-католик перезаражал кучу людей в Тернопольской области после чего сам умер. Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн.
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина. хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается
41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко
Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.
andriykulyk76 написав:Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?
По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.
Шариков, тебе бы книги попроще читать. Я на полном серьезе. Болел человек спидом не один год. БАЦ, коронавирус и умер всего через неделю. Второй сдипбетом жил еще больше. Бац, коронавирус и тоже через неделю все. Третий - почки. Четвертый, хроническое что-нибудь. Пятый - обычным грипом только переболел и не восстановился. Наш бравый ефрейтор Швейко прочитал статью "Почему смертность в Италии ОТ КОРОНАВИРУСА такая большая" увидел ответ: старики имели хронические болезни до этого. Вывод? Смерть от коронавиркса у него... не смерть от коронавируса.
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Civis написав:Если бы туберкулез был новой болезнью и такое число больных появилось бы за пару месяцев, поверьте - карантин был бы еще жестче в этом случае.
то есть, проблема не в болезни как таковой, а в том, что общество ещё не привыкло к её существованию )))
Совершенно верно, как только человечество поймет, что от коронавируса умирает условно пять миллионов человек в год и эта цифра не увеличивается ежегодно, то все успокоятся и спокойно без паники будут делать вакцины, лекарства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Сейчас этих профессоров, публикующих что-то, тысячи, и часто публикуют противоположное, в зависимости от того, что хотят доказать, натягивая сову на глобус. Всепропальщики одно пишут, легчечемгрипп противоположное пишут.
Професорів, як собюк нерізаних, але не всіх беруть в наукові радники італійсьгого МОЗ. До того ж він просто наводить оцінку National Institute of Health - аж 88% італійців яких включили до жертв Covid-19 мали серйозні супутні хвороби.
freeze написав:Я руководствуюсь обычной логикой, причина смерти это последнее событие, часто этому событию помогают плохая наследственность, хронические заболевания и тд.
Прекрасно. Значить ви яке і я не будете включати до померлих від короновірусу хворих в безсимптомній формі, що померли від нещасного випадку. Наприклад 30-річний Франческо сидів на карантині і йому на голову звалився середньовічний канделябр - як наслідок несумісна з життям черепно-мозкова травма. А даремно - виявлено вірус, значить бігом то Covid-19 жертв. Так рахують італійці.
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