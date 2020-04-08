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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 843844845846847848>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.


Мне кажется, что самые позорные страницы истории человечества были обусловлены именно соображениями "вселенского масштаба" (мол, что нам те жертвы в контексте мировой революции или еврейский вопрос в контексте строительства тысячелетнего рейха).
Востаннє редагувалось Civis в Чет 09 кві, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:57

В Москве начали лечить коронавирус переливанием крови от переболевших
В российской столице врачи уже лечат зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 переливанием плазмы крови доноров, которые были инфицированы и успели поправиться. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, переливание получили семь пациентов.

"В Институте скорой помощи имени Склифосовского департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры", - рассказала Ракова. Донорами стали 11 человек.

Заместитель мэра уточнила, что кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к заболеванию COVID-19, поэтому она может использоваться для лечения.

https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BC%D0% ... a-53073824
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:59

  Civis написав:
  juristkostya написав:А общее количество тяжело заболевших просто мизерное на фоне других проблем человечества.


Мне кажется, что самые позорные страницы человечества были обусловлены именно соображениями "вселенского масштаба" (мол, что нам те жертвы в контексте мировой революции или еврейский вопрос в контексте строительства тысячелетнего рейха).

Верно, но сейчас мы ударились в другую крайность - политики стали настолько зависимы от охов-вздохов электората, что боятся принимать жёсткие, непопулярные, но дальновидные и необходимые решения.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:02

  Starikan написав:
  edvardd написав:
  ЛАД написав: Что всё и какими препаратами?
всё это иметь в оперативном доступе тесты и лекарство, при появлении первых симптомов начинать принимать лекарство, в уменьшенных дозах, при подтверждении тестами дозы увеличивать, а не бегать по городу с такими :shock: глазами несколько дней - где сдать тест, а потом ещё несколько дней на результат, надо работать на упреждение, в конечном итоге на том свете деньги не нужны...
а лекарства - хлорохиновой группы

Это не протокол, а фикция.
В протоколе должно быть указано, на какой стадии какую "линию" применять.
И, кстати, вы запаслись аппаратом ЭКГ? И умеете расшифровывать ЭКГ? А анализ крови - будете бегать каждый день в лабораторию?

ЭКГ мне не нужен,у меня с T-Q норм, протоколов полно, даже наших, и нахр мне анализ крови?
  Puente написав:edvardd
Так Ви ж самі казали - що вони зразу і закінчилися - ще й було трошки .
А зараз немає все одно . Кілька тисяч плаквенілу завезли . І то судячи з усього - роздадуть конкретно ...

тут есть несколько человек у кого есть, на ЧР тоже полно, но очень дорого, я в своё время предлагал на ветке, но эту тему закрыл, в связи с "охотой на ведьм"...

  edvardd написав:
  st512 написав:
  edvardd написав:та купите тест и дома сделайте, я уже на всякий случай 2й раз делаю
Доктор К говорил что все тесты делаются на основе мазков слизистой, у вас на видео тест на крови с пальца.. в чем особенность, не подскажите?

на основе мазков слизистой - это ПЦР тесты, там тампон чуть ли не в мозг засовывают...

В мозг, не в мозг, но тот же К утверждал, что могут брать и из бронхов.
Кстати, я 15 марта заказал тест на Али, но он до сих пор на почтовом сортировочном центре в Китае. То же с пульсоксиметром. Срок ожидания - до 50 дней :([/quote]

и кто вам доктор, когда мне надо было срочно, я платил за доставку DHL, мне пришло за 7 дней с таможней, но там цены...кстати тесты могут не пустить, как не зарегистрированные...

  ЛАД написав:
Австралийские ученые сообщили об обнаружении препарата, который практически полностью уничтожает коронавирус Covid-2019 за 48 часов с момента начала применения. Об этом сообщает медицинский журнал Antiviral Research

Отмечается, что в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" может эффективно бороться с коронавирусом нового типа. Препарат, как отмечается, хорошо известен медикам и включен в список основных лекарств ВОЗ.


Прямой ссылки там нет, искать и проверять не стал.

народ - это ветпрепарат, жуткая вещь, в неопытных руках, по сравнению с ним хлорохин - как дистилированная вода... как вам - некроз в месте укола.......?
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:04

  freeze написав:
unicdima написав:
  st512 написав:Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве заразился коронавирусом
https://strana.ua/news/260243-koronavir ... -iona.html
Ключевое там: "и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный"
интересно, где в Киеве "на всякий случай" можно сделать тест для простых смертных?

Это московский патриархат, им наверное из России завезли.
По факту именно церкви УПЦ МП стали одним из основных источников заражения, в Лавре все больны судя по интервью попа Павла, после посещения Почаевской заразились молдаване.


Баптисты сделали крупный очаг в Днепропетровской области, а священник греко-католик перезаражал кучу людей в Тернопольской области после чего сам умер.
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн.


Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина.
хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:07

тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:07

  andriykulyk76 написав:Ці дані наводить Prof Walter Ricciardi, scientific adviser to Italy’s minister of health. Сподіваюсь джерело достатньо надійне для вас?

По словам итальянского профессора Вальтера Риккарди, «только 12% свидетельств о смерти отразили прямой причиной коронавирус», тогда как в публичных отчетах «все люди, которые умирают в больницах с коронавирусом, считаются умирающими от коронавируса». Это означает, что цифры смертности в Италии, сообщаемые СМИ, должны быть уменьшены как минимум в 8 раз, чтобы получить фактическую смертность от вируса. Таким образом, в результате получается не более нескольких десятков смертей в день по сравнению с общей ежедневной смертностью в 1800 смертей и до 20 000 смертей от гриппа в год.

https://www.telegraph.co.uk/global-heal ... ied-italy/

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/

Шариков, тебе бы книги попроще читать. Я на полном серьезе.
Болел человек спидом не один год. БАЦ, коронавирус и умер всего через неделю.
Второй сдипбетом жил еще больше. Бац, коронавирус и тоже через неделю все.
Третий - почки.
Четвертый, хроническое что-нибудь.
Пятый - обычным грипом только переболел и не восстановился.
Наш бравый ефрейтор Швейко прочитал статью "Почему смертность в Италии ОТ КОРОНАВИРУСА такая большая" увидел ответ: старики имели хронические болезни до этого. Вывод? Смерть от коронавиркса у него... не смерть от коронавируса.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  Civis написав:Если бы туберкулез был новой болезнью и такое число больных появилось бы за пару месяцев, поверьте - карантин был бы еще жестче в этом случае.
то есть, проблема не в болезни как таковой, а в том, что общество ещё не привыкло к её существованию ;-))))


Совершенно верно, как только человечество поймет, что от коронавируса умирает условно пять миллионов человек в год и эта цифра не увеличивается ежегодно, то все успокоятся и спокойно без паники будут делать вакцины, лекарства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Сейчас этих профессоров, публикующих что-то, тысячи, и часто публикуют противоположное, в зависимости от того, что хотят доказать, натягивая сову на глобус. Всепропальщики одно пишут, легчечемгрипп противоположное пишут.

Професорів, як собюк нерізаних, але не всіх беруть в наукові радники італійсьгого МОЗ. До того ж він просто наводить оцінку National Institute of Health - аж 88% італійців яких включили до жертв Covid-19 мали серйозні супутні хвороби.

  freeze написав:Я руководствуюсь обычной логикой, причина смерти это последнее событие, часто этому событию помогают плохая наследственность, хронические заболевания и тд.

Прекрасно. Значить ви яке і я не будете включати до померлих від короновірусу хворих в безсимптомній формі, що померли від нещасного випадку. Наприклад 30-річний Франческо сидів на карантині і йому на голову звалився середньовічний канделябр - як наслідок несумісна з життям черепно-мозкова травма. А даремно - виявлено вірус, значить бігом то Covid-19 жертв. Так рахують італійці.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:15

  Puente написав:Так це було ясно з самого початку . Ну що таке для 7 чи 8 млрд смерть 10-20 млн - мізер ... Але ж ...

Какие миллионы умерших? С начала эпидемии даже 89000 нет https://www.worldometers.info/coronavirus/ из которых большинство старики или хроники
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