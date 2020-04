Додано: Чет 09 кві, 2020 15:25

Civis написав: juristkostya написав: Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.

як можна перегрузити те чого нема,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

