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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 15:21
В условиях, когда половина планеты дома сидит
. Вы не совсем логично подбираете аргументацию: недовольны карантином, но при этом оперируете именно карантинными цифрами
заболеваемости для обоснования безопасности нового вируса.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:21
Civis написав:
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне еспоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантинному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.
Востаннє редагувалось andriykulyk76
в Чет 09 кві, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:22
andriykulyk76
Ну це ви спречаєтеся просто про статистику . Як це треба записати . А не встановлено абсолютно точно - немає інструкції . Он Юристкостя наводив приклади ( для патологоанатома ) - що встановлювати причиною смерті . Насправді - неоднозначно ... Типова експертна оцінка . У експерта є стандартна методика ніби-то - але різні експерти зроблять висновки різні .
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:23
Андрію.ви з тими канделябрами надто все вульгаризуєте. Йдеться про людські життя. і ваші і ваших рідних у тому числі.
в нас теж в радники рнбо і міністри мозу невідомо кого останнім часом набирають.
теоретично можна спекулювати на тому що в важких хворобах корона погіршує прогноз чи виживання. АЛЕ на відміну від ін хворіб новий вірус нищить легені і здоровим а також спричинює поліорганне ураження несумісне з життям і тут не причина буде тбц діабет чи онко, а дія вірусу. І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:24
andriykulyk76 написав: Civis написав:
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне ескпоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантивному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.
Будем надеяться на лучшее: полгода форы для фармакологии и биологических исследований в условиях пандемии - это очень существенное преимущество, на мой взгляд.
Пик спадет, карантин приоткроют. Потом сезонный спад, если повезет. А на осень - с "новыми силами" и солидным опытом...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:25
Civis написав: juristkostya написав:
Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
як можна перегрузити те чого нема,
або поламати те що не працює (працює не ефективно, тобто в мінус)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:27
andriykulyk76 написав: Civis написав:
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне еспоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантинному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.
Так - це якщо просто зняти карантин повністю . А якщо залишаться деякі елементи ? Типу перетнув кордон - 2 тижні обсервації примусової ( народу такого буде небагато - можна і ловити ) , обмеження по кількості пасажирів , або масочний режим і далі . Це ще відтягне далі - і так пару років ... Все - ніякого піку ... Стандартне ( ну нестандартне ) захворювання ...
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:27
Puente написав:
Але - і що вони виграють "розганяючи" паніку ? Грошей дадуть ? Так вони більше втратять по-любому ... Смисл ...
Ну блін, це ж основи соціології... Фінансування, престиж і багато чого іншого.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:33
flyman написав: Civis написав:
Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.
як можна перегрузити те чого нема,
або поламати те що не працює (працює не ефективно, тобто в мінус)
Хорошо, давайте перефразируем: карантин вводится для того, "чтобы не перегружать конторы ритуальных услуг".
Никаких иллюзий касательно нашей медицины у меня нет. Карантин - это лишь отсрочка. Все надежды на страны с дееспособной наукой и фармакологией (к счастью (как бы низко это не звучало), проблема затронула развитые страны в первую очередь, из-за большой продолжительности жизни в них).
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Додано: Чет 09 кві, 2020 15:37
Slx написав:
Шариков, тебе бы книги попроще читать. Я на полном серьезе.
Болел человек спидом не один год. БАЦ, коронавирус и умер всего через неделю.
Так ви не мені ці поради давайте. Давайте італійському професору, раднику міністра в МОЗ, Комаровському, шведам які теж починають розрізняти смерті "з короновірусом" та "від короновіруса".
Востаннє редагувалось andriykulyk76
в Чет 09 кві, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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