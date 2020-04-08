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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 844845846847848>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:21

  Елена8 написав:Какие миллионы умерших? С начала эпидемии даже 89000 нет https://www.worldometers.info/coronavirus/ из которых большинство старики или хроники


В условиях, когда половина планеты дома сидит. Вы не совсем логично подбираете аргументацию: недовольны карантином, но при этом оперируете именно карантинными цифрами заболеваемости для обоснования безопасности нового вируса.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Civis написав:Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.


Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне еспоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантинному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Чет 09 кві, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:22

andriykulyk76
Ну це ви спречаєтеся просто про статистику . Як це треба записати . А не встановлено абсолютно точно - немає інструкції . Он Юристкостя наводив приклади ( для патологоанатома ) - що встановлювати причиною смерті . Насправді - неоднозначно ... Типова експертна оцінка . У експерта є стандартна методика ніби-то - але різні експерти зроблять висновки різні .
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:23

Андрію.ви з тими канделябрами надто все вульгаризуєте. Йдеться про людські життя. і ваші і ваших рідних у тому числі.
в нас теж в радники рнбо і міністри мозу невідомо кого останнім часом набирають.
теоретично можна спекулювати на тому що в важких хворобах корона погіршує прогноз чи виживання. АЛЕ на відміну від ін хворіб новий вірус нищить легені і здоровим а також спричинює поліорганне ураження несумісне з життям і тут не причина буде тбц діабет чи онко, а дія вірусу. І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:24

  andriykulyk76 написав:
  Civis написав:Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.


Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне ескпоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантивному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.


Будем надеяться на лучшее: полгода форы для фармакологии и биологических исследований в условиях пандемии - это очень существенное преимущество, на мой взгляд.

Пик спадет, карантин приоткроют. Потом сезонный спад, если повезет. А на осень - с "новыми силами" и солидным опытом...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:25

  Civis написав:
  juristkostya написав:Совершенно очевидно, что с вирусом столкнуться 100 процентов людей рано или поздно. Но уже имеющаяся статистика совершенно однозначно показывает, что в целом общество пострадает от вируса меньше, чем от туберкулёза.
А карантин на эти проценты никак не влияет, он всего лишь замедляет процесс соприкосновения общества с вирусом. Но 100 % проконтактировавших так или иначе будет.


Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.

як можна перегрузити те чого нема,
або поламати те що не працює (працює не ефективно, тобто в мінус)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:27

  andriykulyk76 написав:
  Civis написав:Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.


Я наводив математичну модель хвороби - карантин лише відтягне еспоненційний вибух на осінь що спричинить значно більшу кількість хворих і смертей ніж при безкарантинному режимі. Навіть теледоктор який одним з перших навів ваш аргумент вже відмовився від нього.


Так - це якщо просто зняти карантин повністю . А якщо залишаться деякі елементи ? Типу перетнув кордон - 2 тижні обсервації примусової ( народу такого буде небагато - можна і ловити ) , обмеження по кількості пасажирів , або масочний режим і далі . Це ще відтягне далі - і так пару років ... Все - ніякого піку ... Стандартне ( ну нестандартне ) захворювання ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Але - і що вони виграють "розганяючи" паніку ? Грошей дадуть ? Так вони більше втратять по-любому ... Смисл ...

Ну блін, це ж основи соціології... Фінансування, престиж і багато чого іншого.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:33

  flyman написав:
  Civis написав:Уже обсуждали и не раз причину карантина: перегруз системы здравоохранения экспоненциальным взрывом заболеваемости без ограничений.

як можна перегрузити те чого нема,
або поламати те що не працює (працює не ефективно, тобто в мінус)


Хорошо, давайте перефразируем: карантин вводится для того, "чтобы не перегружать конторы ритуальных услуг".

Никаких иллюзий касательно нашей медицины у меня нет. Карантин - это лишь отсрочка. Все надежды на страны с дееспособной наукой и фармакологией (к счастью (как бы низко это не звучало), проблема затронула развитые страны в первую очередь, из-за большой продолжительности жизни в них).
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Шариков, тебе бы книги попроще читать. Я на полном серьезе.
Болел человек спидом не один год. БАЦ, коронавирус и умер всего через неделю.

Так ви не мені ці поради давайте. Давайте італійському професору, раднику міністра в МОЗ, Комаровському, шведам які теж починають розрізняти смерті "з короновірусом" та "від короновіруса".
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Чет 09 кві, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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