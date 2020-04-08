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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 845846847848>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:37

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Civis написав: Один любитель парадов и "нерабочих дней" (вместо "карантина") тоже скоро получит "счет" за свои решения.
Этот любитель уже давно объявил карантин, причём, даже более жёсткий, чем у нас.

Метро в Москве работает. Разумеется, с ежедневной дезинфекцией и защитой персонала. Так что "давно" и "более жесткий" - преувеличение.

"Давно" - конечно, относительно. Не имел ввиду "год (квартал) назад". :) Но и не вчера ввели.
Метро работает, но от дома можно отходить на 100 м, а не на 2 км, как у нас.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О - от до речі від шведів :
Використання антималярійного препарату хлорохін для лікування пацієнтів із COVID-19 було припинено у кількох шведських лікарнях через повідомлення про побічні ефекти, такі як спазми та втрата периферичного зору .
Університетська лікарня Сальгренська є одним із таких закладів. Він припинив використання хлорохіну в лікуванні COVID-19 близько двох тижнів тому.
https://www.webmd.com/lung/news/2020040 ... s-covid-19
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:40

  juristkostya написав:
  Хомяк написав:juristkostya так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))

так меня и раздражает не сам вирус, а необходимость сидеть дома. Носки не являются целью моей жизни.

Меняйте цели. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:42

тут всё класс, шара сэр, но есть одна проблема - чтобы получить бесплатно - надо сделать 2 теста, а это большое время и ваши лёгкие, которые не восстанавливаются...
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:44

  Хомяк написав:......
с вирусом бороться проще-посидели месяц на карантине,он сдох,палочка Коха сохраняется годами,как во внешней среде,так и в больных-носителях.

К сожалению, это не так.
Вирус тоже не исчезает бесследно. Остаются какие-то резервуары.
Хорошо видно на примере привычного гриппа.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:45

  edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело.
И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:46

  19yuriy91 написав:
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина.
хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.

ага, уже :D
Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху.
меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам.
если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:46

  Puente написав:О - от до речі від шведів :
Використання антималярійного препарату хлорохін для лікування пацієнтів із COVID-19 було припинено у кількох шведських лікарнях через повідомлення про побічні ефекти, такі як спазми та втрата периферичного зору .
Університетська лікарня Сальгренська є одним із таких закладів. Він припинив використання хлорохіну в лікуванні COVID-19 близько двох тижнів тому.
https://www.webmd.com/lung/news/2020040 ... s-covid-19

если найдёте другую статью, то с удивлением обнаружите: несколько пациентов пожаловались на спазмы и мигрени...мигрени... а они не уху ели?
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:48

  ruvex написав:
  edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело.
И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.

да конечно, научная работа, куча КТ снимков - бред...отмотайте ветку поищите...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:50

  unicdima написав:ага, уже :D
Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху.
меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам.
если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.


Нашим власть имущим нужно брать в пример Израиль (теократическое государство с соответствующим трепетным отношением к религии): Нетаньяху грозился ввести круглосуточный комендантский час на Песах, чтобы никто нигде не шлялся и не собирался (уж не знаю, ввел реально или нет - не отслеживал).
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