О - от до речі від шведів : Використання антималярійного препарату хлорохін для лікування пацієнтів із COVID-19 було припинено у кількох шведських лікарнях через повідомлення про побічні ефекти, такі як спазми та втрата периферичного зору . Університетська лікарня Сальгренська є одним із таких закладів. Він припинив використання хлорохіну в лікуванні COVID-19 близько двох тижнів тому. https://www.webmd.com/lung/news/2020040 ... s-covid-19
edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...
Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело. И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина. хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается
41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко
Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.
ага, уже Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху. меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам. если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.
Puente написав:О - от до речі від шведів : Використання антималярійного препарату хлорохін для лікування пацієнтів із COVID-19 було припинено у кількох шведських лікарнях через повідомлення про побічні ефекти, такі як спазми та втрата периферичного зору . Університетська лікарня Сальгренська є одним із таких закладів. Він припинив використання хлорохіну в лікуванні COVID-19 близько двох тижнів тому. https://www.webmd.com/lung/news/2020040 ... s-covid-19
если найдёте другую статью, то с удивлением обнаружите: несколько пациентов пожаловались на спазмы и мигрени...мигрени... а они не уху ели?
edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...
Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело. И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.
unicdima написав:ага, уже Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху. меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам. если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.
Нашим власть имущим нужно брать в пример Израиль (теократическое государство с соответствующим трепетным отношением к религии): Нетаньяху грозился ввести круглосуточный комендантский час на Песах, чтобы никто нигде не шлялся и не собирался (уж не знаю, ввел реально или нет - не отслеживал).