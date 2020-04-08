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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 845846847848

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 157
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
17
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:К сожалению, это не так.
Вирус тоже не исчезает бесследно. Остаются какие-то резервуары.
Хорошо видно на примере привычного гриппа.


Главный природный резервуар вируса гриппа группы А это водоплавающие птицы. Таится летом среди них, с похолоданием опять на человека, и так по кругу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.

Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:56

  edvardd написав:
  ruvex написав:
  edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело.
И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.

да конечно, научная работа, куча КТ снимков - бред...отмотайте ветку поищите...

Вирусу пара-тройка месяцев - какие научные исследования можно успеть провести, лекарства даже протестировать при всех возможностях и компьютеризации не срок.
КТ снимки, откуда они в интернете? Не переболели ли эти люди свинячим гриппом с воссполением легких ранее? Кто-то проводил здесь оф. расследование с реальными документами?
Всеми этими экспресс-работами на колене и прочим больше психическому равновесию своему вреда принесете и организму в целом. В конечном итоге, что дает вся эта истерия?
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Италия начнет ослабление карантина в конце апреля 2020. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Впрочем, снятие карантинных мер не будет стремительным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:00

Для любителей чтива...

  freeze написав:
ЛАД написав:К сожалению, это не так.
Вирус тоже не исчезает бесследно. Остаются какие-то резервуары.
Хорошо видно на примере привычного гриппа.


Главный природный резервуар вируса гриппа группы А это водоплавающие птицы. Таится летом среди них, с похолоданием опять на человека, и так по кругу.


http://www.belriem.by/faq/13-informatsiya/810-zoonoznyj-gripp
Люди могут заражаться вирусами птичьего и другого зоонозного гриппа, такими как подтипы A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипы A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.

Инфицирование людей происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой, однако не приводит к эффективной передаче этих вирусов от человека к человеку.

Птичий грипп, свиной грипп и другие вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже приводить к смерти.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:22

В рамках стартапа aHeal мы запустили БЕСПЛАТНЫЙ бот, который может помочь Вам проверить себя на вероятность инфицирования вирусом COVID-19. Данный проект является исключительно социальным и создан для того, чтобы повысить уровень обознанности людей о пандемии коронавируса.

http://www.aheal.me/

Мы сделали тест на коронавирус (COVID-19), который абсолютно бесплатен, который можно проходить неограниченное количество раз.
Наша цель - снизить панику у тех, кто зря переживает о болезни и помочь обратить внимание на опасные симптомы тем, кто находится в зоне риска.

https://www.facebook.com/aheal.bot/
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:26

  Елена8 написав:Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом

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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:27

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  Хомяк написав:juristkostya так и не истерите,сидите себе спокойно дома,вяжите носки ))))

так меня и раздражает не сам вирус, а необходимость сидеть дома. Носки не являются целью моей жизни.

Меняйте цели. :)

тады надо сразу записываться в буддизм.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:Наша цель - снизить панику у тех, кто зря переживает о болезни и помочь обратить внимание на опасные симптомы тем, кто находится в зоне риска.


А у нас паникуй, не паникуй - всё равно получишь...
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