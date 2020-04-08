Додано: Чет 09 кві, 2020 15:59

Италия начнет ослабление карантина в конце апреля 2020. Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Впрочем, снятие карантинных мер не будет стремительным.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.