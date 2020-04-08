stargazer написав:І поцікавеся як вмирають люди з сильним імунітетом на апараті швл внаслідок сильної реакції імунної системи.
Не хочу вас розчаровувати але на ШВЛ помирають як раз ті у кого дуже великі проблеми з імунітетом. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.
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edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...
Все это бред. Не может при отказе легких человек не чувствовать ничего или какие то минимальные ухудшения. Если бы речь шла об одном легком, здесь другое дело. И организм не может не реагировать, правильно или нет это уже второй вопрос, но температура, давление, изменения в крови - всегда что-то есть, все это изменит состояние больного.
Вирусу пара-тройка месяцев - какие научные исследования можно успеть провести, лекарства даже протестировать при всех возможностях и компьютеризации не срок. КТ снимки, откуда они в интернете? Не переболели ли эти люди свинячим гриппом с воссполением легких ранее? Кто-то проводил здесь оф. расследование с реальными документами? Всеми этими экспресс-работами на колене и прочим больше психическому равновесию своему вреда принесете и организму в целом. В конечном итоге, что дает вся эта истерия?
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Люди могут заражаться вирусами птичьего и другого зоонозного гриппа, такими как подтипы A(H5N1), A(H7N9) и A(H9N2) вируса птичьего гриппа и подтипы A(H1N1), A(H1N2) и (H3N2) вируса свиного гриппа.
Инфицирование людей происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой, однако не приводит к эффективной передаче этих вирусов от человека к человеку.
Птичий грипп, свиной грипп и другие вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже приводить к смерти.
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В рамках стартапа aHeal мы запустили БЕСПЛАТНЫЙ бот, который может помочь Вам проверить себя на вероятность инфицирования вирусом COVID-19. Данный проект является исключительно социальным и создан для того, чтобы повысить уровень обознанности людей о пандемии коронавируса.
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