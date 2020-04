Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38

Елена8 написав: Civis написав: Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!). Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).

Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом



да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.



с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается

