Civis написав:Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).
Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом
да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.
с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?
Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.
Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.
Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще.
ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?
Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.
Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.
Вы не ответили. Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя? А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.
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ruvex написав:Вы не ответили. Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя? А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.
В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?
Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.
В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%.
ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?
Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.
Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.
Вы не ответили. Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?
Вас штрафовали в лесу? А в парке? Полиция ходит, на центральных скамейках сидеть не даёт, всё. Что ж народу так тяжело. Я вот понимаю США когда они стонут про экономику, но простите Украина? Экономика? Месяц прям убиваться... Да, ладно!
andriykulyk76 написав:У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.
Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить. Світова смертність від інфекційних хвороб, по кількості жертв - пневмонія, діарея, сухоти, снід, малярія і т.д. Ковід19 дає пневмонію, тим він і небезпечний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ruvex написав:Вы не ответили. Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя? А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.
В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?
Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.
В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%.
Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика. Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются. Карантин это не бессмысленное ограничение людей. Ну да ладно - это все лирика. Синдром железного занавеса это такая же болезнь.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Чоловіку з Носівки, у якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус, робили 3 експрес-тести. Усі вони були негативні. Про це Суспільному розповів генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко. https://suspilne.media/25652-hvoromu-na ... negativni/