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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 847848849850851> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 27 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 19% 30 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 8 Найманий працівник, втратив роботу 4% 7 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 29 Всього голосів : 158 Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38 Елена8 написав: Civis написав: Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!). Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).

Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом



да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.



с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 2848 З нами з: 14.03.06 Подякував: 166 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 16:41 ruvex написав: А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"? А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?



Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.



Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.



Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще. Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще. Civis Повідомлень: 129 З нами з: 08.03.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 41 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 16:57 Civis написав: ruvex написав: А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"? А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?



Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.



Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Вы не ответили.

Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?

А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%. Вы не ответили.Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9446 З нами з: 03.11.08 Подякував: 707 раз. Подякували: 2049 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06 ruvex написав: Вы не ответили.

Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?

А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%. Вы не ответили.Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.



В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?



Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.



В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%. В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%. Civis Повідомлень: 129 З нами з: 08.03.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:07 ruvex написав: Civis написав: ruvex написав: А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"? А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?



Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.



Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Вы не ответили.

Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя? Вы не ответили.Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?

Вас штрафовали в лесу? А в парке? Полиция ходит, на центральных скамейках сидеть не даёт, всё. Что ж народу так тяжело. Я вот понимаю США когда они стонут про экономику, но простите Украина? Экономика? Месяц прям убиваться... Да, ладно! Вас штрафовали в лесу? А в парке? Полиция ходит, на центральных скамейках сидеть не даёт, всё. Что ж народу так тяжело. Я вот понимаю США когда они стонут про экономику, но простите Украина? Экономика? Месяц прям убиваться... Да, ладно! stm

Повідомлень: 2216 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:16 andriykulyk76 написав: У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу. У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.

Світова смертність від інфекційних хвороб, по кількості жертв - пневмонія, діарея, сухоти, снід, малярія і т.д. Ковід19 дає пневмонію, тим він і небезпечний. Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.Світова смертність від інфекційних хвороб, по кількості жертв - пневмонія, діарея, сухоти, снід, малярія і т.д. Ковід19 дає пневмонію, тим він і небезпечний. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10291 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1246 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:17 Civis написав: ruvex написав: Вы не ответили.

Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?

А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%. Вы не ответили.Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.



В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?



Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.



В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%. В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%.

Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика.

Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются. Карантин это не бессмысленное ограничение людей.

Ну да ладно - это все лирика.

Синдром железного занавеса это такая же болезнь. Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика.Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются. Карантин это не бессмысленное ограничение людей.Ну да ладно - это все лирика.Синдром железного занавеса это такая же болезнь. Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business

[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн. ruvex

Повідомлень: 9446 З нами з: 03.11.08 Подякував: 707 раз. Подякували: 2049 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.

Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели. Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16195 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4095 раз. Подякували: 6418 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:18

https://suspilne.media/25652-hvoromu-na ... negativni/ Чоловіку з Носівки, у якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус, робили 3 експрес-тести. Усі вони були негативні. Про це Суспільному розповів генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко. 19yuriy91 Повідомлень: 2542 З нами з: 15.09.12 Подякував: 239 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:20 freeze написав: Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.

Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели. Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели.



знаменитое гренландское здоровье знаменитое гренландское здоровье 19yuriy91 Повідомлень: 2542 З нами з: 15.09.12 Подякував: 239 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 847848849850851> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 09 кві, 2020 11:39