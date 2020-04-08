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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 847848849850851>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:38

  Елена8 написав:
  Civis написав:Спасибо, воздержусь от такого трудного выбора (Вы бы еще СПИД и гепатит B/C в список вариантов включили, ей Богу!).

Это болезни передающиеся через кровь, а не воздушно-капельным путём. Причём ВИЧ инфицированных от 500 до 820 000 на Украине, а гепатитом С инфицированно 3% населения. При этом посмотрите на ближайший «Экспресс-маникюр», где дай Бог хоть бы руки мыли после каждого клиента- очередь на пару дней вперёд и никто их не закрывает. Зато 2000 человек с вирусом и перекрыли границы/ транспорт/ весь бизнес встал колом


да, не делая маникюр и не ремонтируя зубы и при защищенном сексе или с проверенным партнером, вы снижаете риски гепатита С и ВИЧ практически до нуля.

с новым вирусом помогает только отсутствие контактов с окружающими. это и делается
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:41

  ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?


Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.

Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Нежесткий карантин у нас смысла не имеет, на мой взгляд - на него просто все забьют и никакого социального дистанцирования не будет вообще.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:57

  Civis написав:
  ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?


Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.

Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Вы не ответили.
Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?
А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:06

  ruvex написав:Вы не ответили.
Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?
А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.


В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?

Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.

В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:07

  ruvex написав:
  Civis написав:
  ruvex написав:А какая ПСС в запрете "посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон"?


Власти обезьянничают с соседей + раздолбайский менталитет соотечественников: все равно народ щемится в парки, но уже не в таком количестве - штрафов боятся. Раз есть "социальный отклик", значит запрет уже в какой-то степени достиг результата.

Я и сам не в восторге выгуливать себя по городским улицам - подбираю наиболее зеленые с минимальным движением транспорта.

Вы не ответили.
Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?

Вас штрафовали в лесу? А в парке? Полиция ходит, на центральных скамейках сидеть не даёт, всё. Что ж народу так тяжело. Я вот понимаю США когда они стонут про экономику, но простите Украина? Экономика? Месяц прям убиваться... Да, ладно!
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:16

  andriykulyk76 написав:У кого з імунітетом все ок - навть не хворіють оскільки імунітет нейтралізує вірус на стадії коли той ще не розмножився. Сильна реакція імунної системи - це вже остання лінія оборони проти вірусу.

Імунна реакція на вірус, може і вбити організм. Іспанка, таким чином, вбила десятки мільйонів молодих і здорових. Ковід19 теж так інколи робить.
Світова смертність від інфекційних хвороб, по кількості жертв - пневмонія, діарея, сухоти, снід, малярія і т.д. Ковід19 дає пневмонію, тим він і небезпечний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:17

  Civis написав:
  ruvex написав:Вы не ответили.
Так где здесь логика, по улицам с людьми ходить можно, а в лесопарковой зоне, в которой у нас в самые людные дни на два-три км не встретишь человека нельзя?
А вот просидев месяц-два без особых движений и свежего воздуха, а многие так и делают - это уже ослабленный организм - 100%.


В парки ходят балду пинать с нарушением социальной дистанции. Так понятнее?

Запретить ходить по улицам нельзя по естественным причинам.

В случае, если Вы переболеете короной, здоровье это Вам также не укрепит - 100%.

Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика.
Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются. Карантин это не бессмысленное ограничение людей.
Ну да ладно - это все лирика.
Синдром железного занавеса это такая же болезнь.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 кві, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.
Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:18

Чоловіку з Носівки, у якого вчора лабораторно підтвердили коронавірус, робили 3 експрес-тести. Усі вони були негативні. Про це Суспільному розповів генеральний директор Ніжинської центральної районної лікарні Олександр Костирко.
https://suspilne.media/25652-hvoromu-na ... negativni/
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  freeze написав: Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.
Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели.


знаменитое гренландское здоровье :D
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