Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37

unicdima написав: 19yuriy91 написав: Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн надо было, минимум, с начала карантина.

хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается



41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко



Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение. надо было, минимум, с начала карантина.хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве,, всего 335 заболевших, - КличкоГлава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.

ага, уже

Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху.

меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам.

если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется. ага, ужеТут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху.меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам.если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.

це явний зашквар, або як ще пишуть ПГМ (православіє головного моску) це явний зашквар, або як ще пишуть ПГМ (православіє головного моску)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/