ruvex написав:Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика. Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются. Ну да ладно - это все лирика. Синдром железного занавеса это такая же болезнь.
Да, да - всё так и будет: пустые парки и сознательные граждане, соблюдающую дистанцию.
Почти вся страна мается от скуки дома и тут вдруг парки и прибрежные зоны останутся пустыми. Конечно, всё так и будет.
Как только снимут запрет, всё будет забито в крупных (и не очень) городах - пустую лавочку в парке Вы не найдете, уверяю Вас.
Если на каком-то дальнем хуторе и найдется пустой лес, это будет скорее исключением из общей ситуации.
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина. хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается
41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко
Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.
ага, уже Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху. меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам. если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.
це явний зашквар, або як ще пишуть ПГМ (православіє головного моску)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски... Вирус пройдет через глаза. Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте. Против природы ни какие запреты не помогут... Естественный отбор никто не запретит. Болезней много...надо может болеть, и выживет сильнейший. Заперет на работу...))) Дышать))) Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))