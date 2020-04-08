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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 848849850851>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:25

  ruvex написав:Ну если прочли мое сообщение, то непонятно, как раз Вам. Как можно заразиться прогуляв 4 часа в лесу, не встретив никого? Можно не отвечать, это уже риторика.
Взрослые люди самодостаточны, чтобы самостоятельно держать дистанцию и понимать опасность, но социальной дистанции нет и в городе, люди обнимаются и даже целуются.
Ну да ладно - это все лирика.
Синдром железного занавеса это такая же болезнь.


Да, да - всё так и будет: пустые парки и сознательные граждане, соблюдающую дистанцию.

Почти вся страна мается от скуки дома и тут вдруг парки и прибрежные зоны останутся пустыми. Конечно, всё так и будет.


Как только снимут запрет, всё будет забито в крупных (и не очень) городах - пустую лавочку в парке Вы не найдете, уверяю Вас.

Если на каком-то дальнем хуторе и найдется пустой лес, это будет скорее исключением из общей ситуации.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:25

  freeze написав: Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.
Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели.

Думаю, что там где морозы и определенные условия, по статистике будет минимум пострадавших.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:27

  ruvex написав:Думаю, что там где морозы и определенные условия, по статистике будет минимум пострадавших.


Коронавирус сохраняется годами при минусовых температурах. Причина в низкой концентрации людей.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:29

  Civis написав:Да, да - всё так и будет: пустые парки и сознательные граждане, соблюдающую дистанцию.

Почти вся страна мается от скуки дома и тут вдруг парки и прибрежные зоны останутся пустыми. Конечно, всё так и будет.


Как только снимут запрет, всё будет забито в крупных (и не очень) городах - пустую лавочку в парке Вы не найдете, уверяю Вас.

Если на каком-то дальнем хуторе и найдется пустой лес, это будет скорее исключением из общей ситуации.

Это не произойдет так быстро и потом по прошествии нескольких месяцев люди будут думать о другом. А на западе страны только об одном, уверяю Вас и не о лавочках.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:37

  unicdima написав:
  19yuriy91 написав:
Вообще все богослужения надо временно переводить в онлайн
надо было, минимум, с начала карантина.
хожу возле 2-х церквей, вроде, народ не наблюдается

41 новый подтвержденный случай заражения COVID-19 зафиксирован в Киеве, из них - 26 в Киево-Печерской Лавре, всего 335 заболевших, - Кличко

Глава УГКЦ Святослав освободил верующих от исповеди и причастия, а также призвал не приносить пасхальные корзины на освящение.

ага, уже :D
Тут Кличко на днях заявил, что они не могут запретить людям идти в церковь на Пасху.
меня удивляет патологическая любовь наших чиновников ко всяким попам.
если в лаврском гадюшнике все попы больны то я представляю скольких они заразили, но никто не открывает уголовные дела, вместо этого полиция за людьми в парках гоняется.

це явний зашквар, або як ще пишуть ПГМ (православіє головного моску)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:38

  freeze написав:
ЛАД написав:К сожалению, это не так.
Вирус тоже не исчезает бесследно. Остаются какие-то резервуары.
Хорошо видно на примере привычного гриппа.


Главный природный резервуар вируса гриппа группы А это водоплавающие птицы. Таится летом среди них, с похолоданием опять на человека, и так по кругу.

так, може тре менше "іпать гусєй"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ruvex написав:Это не произойдет так быстро


Мне кажется, что мы с Вами живем в каких-то разных странах.

Снять запрет на леса - все вывалятся на шашлыки. Это же ясно, как божий день.

Снять запрет на парки и прибрежные зоны - горожане туда повалят толпами, сбиваясь кучками со своими друзьями и знакомыми и компенсируя вынужденный недостаток социальных контактов последнего времени.

К толпам горожан сразу подтянутся коммерсы (уличная еда, развлекаловка и т.д.).

И какой карантин при этом получится? К чему этот цирк устраивать?
Востаннє редагувалось Civis в Чет 09 кві, 2020 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:42

  freeze написав: Гренландия, единственная территория, которая полностью смогла перебороть коронавирус.
Заболело там 11 человек, и на сегодня все выздоровели.

вірус замерзає на льоту
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:47

О вирусе

Почему власть изначально и посей день не обеспечила население масками??? Значит ей так выгодно и надо, что бы мы покупали не хлеб, мясо, с эти ненужные маски...
Вирус пройдет через глаза.
Только что покатался на велосипеде, позагорал, речка, природа, приехал домой чешутся глаза...вот через них можно и заразится
А чешутся, от химикатов, которыми поливают улицы, там аж белый налет виден на асфальте.
Против природы ни какие запреты не помогут...
Естественный отбор никто не запретит.
Болезней много...надо может болеть, и выживет сильнейший.
Заперет на работу...))) Дышать)))
Скоро и кушать запретят...))) Что бы добить)))
правильной дорогой идете...
OGO
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:49

  edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Это от создателей« страшная болезнь» которой большинство переболевает незаметив, теперь вторая серия- « легкие отвалились, но это никак не сказалось на качестве жизни»
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