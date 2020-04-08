RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 848849850851

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
27
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
18
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
19%
30
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
8
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
25
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
8
Найманий працівник, втратив роботу
4%
7
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54

  Елена8 написав:
  edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Это от создателей« страшная болезнь» которой большинство переболевает незаметив, теперь вторая серия- « легкие отвалились, но это никак не сказалось на качестве жизни»

Слушайте а ведь и правда самое логичное - это рептилоиды и 5G, а не вирус. Это рептилоиды вначале потушили просто ради поржать промышленный Китай, потом думают а нахрена людям курорты Испании и Италии, потушили и эту часть экономики мира, потом финансовая столица Нью-Йорк. Конечно злой умысел более реален чем неприятный вирус... И Украина что бы конечно Елена из дому не выходила, получать так сказать и получить удовольствие от страданий, а потом ещё кровь вашего ребенка выпить )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 09 кві, 2020 17:57, всього редагувалось 2 разів.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 04.03.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54

  Civis написав:
  ruvex написав:Это не произойдет так быстро


Мне кажется, что мы с Вами живем в каких-то разных странах.

Снять запрет на леса - все вывалятся на шашлыки. Это же ясно, как божий день.

Наверное если у людей нет мозгов, то в какой стране бы они не жили - результат будет один. Живя в мегаполисе можно и не знать, что такое леса, поля на многие километры, но если в подобной свободной зоне собираются все в одном месте, ну тогда естественный отбор и никак иначе.
Однако Вы не реагируете, что люди и сейчас имеют тесный контакт на улице и ходят от скуки к друг к другу в гости, стоят на балконах вместе со своими соседями. Будьте последовательным.
Здесь уже нужны камеры-одиночки.
На этом с Вашего позволения закончу.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9446
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 848849850851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, zzzzzz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1540062
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (340)
09.04.2020 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.