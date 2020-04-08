Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 848849850851 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 158 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 27 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 18 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 19% 30 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 8 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 25 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 8 Найманий працівник, втратив роботу 4% 7 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 29 Всього голосів : 158 Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54 Елена8 написав: edvardd написав: тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились... тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...

Это от создателей« страшная болезнь» которой большинство переболевает незаметив, теперь вторая серия- « легкие отвалились, но это никак не сказалось на качестве жизни» Это от создателей« страшная болезнь» которой большинство переболевает незаметив, теперь вторая серия- « легкие отвалились, но это никак не сказалось на качестве жизни»

Слушайте а ведь и правда самое логичное - это рептилоиды и 5G, а не вирус. Это рептилоиды вначале потушили просто ради поржать промышленный Китай, потом думают а нахрена людям курорты Испании и Италии, потушили и эту часть экономики мира, потом финансовая столица Нью-Йорк. Конечно злой умысел более реален чем неприятный вирус... И Украина что бы конечно Елена из дому не выходила, получать так сказать и получить удовольствие от страданий, а потом ещё кровь вашего ребенка выпить ))) Слушайте а ведь и правда самое логичное - это рептилоиды и 5G, а не вирус. Это рептилоиды вначале потушили просто ради поржать промышленный Китай, потом думают а нахрена людям курорты Испании и Италии, потушили и эту часть экономики мира, потом финансовая столица Нью-Йорк. Конечно злой умысел более реален чем неприятный вирус... И Украина что бы конечно Елена из дому не выходила, получать так сказать и получить удовольствие от страданий, а потом ещё кровь вашего ребенка выпить ))) Востаннє редагувалось stm в Чет 09 кві, 2020 17:57, всього редагувалось 2 разів. stm

Повідомлень: 2216 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 кві, 2020 17:54 Civis написав: ruvex написав: Это не произойдет так быстро Это не произойдет так быстро



Мне кажется, что мы с Вами живем в каких-то разных странах.



Снять запрет на леса - все вывалятся на шашлыки. Это же ясно, как божий день.

Мне кажется, что мы с Вами живем в каких-то разных странах.Снять запрет на леса - все вывалятся на шашлыки. Это же ясно, как божий день.

Наверное если у людей нет мозгов, то в какой стране бы они не жили - результат будет один. Живя в мегаполисе можно и не знать, что такое леса, поля на многие километры, но если в подобной свободной зоне собираются все в одном месте, ну тогда естественный отбор и никак иначе.

Однако Вы не реагируете, что люди и сейчас имеют тесный контакт на улице и ходят от скуки к друг к другу в гости, стоят на балконах вместе со своими соседями. Будьте последовательным.

Здесь уже нужны камеры-одиночки.

На этом с Вашего позволения закончу. Наверное если у людей нет мозгов, то в какой стране бы они не жили - результат будет один. Живя в мегаполисе можно и не знать, что такое леса, поля на многие километры, но если в подобной свободной зоне собираются все в одном месте, ну тогда естественный отбор и никак иначе.Однако Вы не реагируете, что люди и сейчас имеют тесный контакт на улице и ходят от скуки к друг к другу в гости, стоят на балконах вместе со своими соседями. Будьте последовательным.Здесь уже нужны камеры-одиночки.На этом с Вашего позволения закончу. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9446 З нами з: 03.11.08 Подякував: 707 раз. Подякували: 2049 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 848849850851 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6906 1540062

ЛОБ Чет 09 кві, 2020 11:39