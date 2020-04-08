edvardd написав:тут на ветке были японские данные по принцессе - так вот хуже всем - бессимптомным, ты даже не догадываешься, а лёгкие уже отвалились...
Это от создателей« страшная болезнь» которой большинство переболевает незаметив, теперь вторая серия- « легкие отвалились, но это никак не сказалось на качестве жизни»
Слушайте а ведь и правда самое логичное - это рептилоиды и 5G, а не вирус. Это рептилоиды вначале потушили просто ради поржать промышленный Китай, потом думают а нахрена людям курорты Испании и Италии, потушили и эту часть экономики мира, потом финансовая столица Нью-Йорк. Конечно злой умысел более реален чем неприятный вирус... И Украина что бы конечно Елена из дому не выходила, получать так сказать и получить удовольствие от страданий, а потом ещё кровь вашего ребенка выпить )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 09 кві, 2020 17:57, всього редагувалось 2 разів.
Мне кажется, что мы с Вами живем в каких-то разных странах.
Снять запрет на леса - все вывалятся на шашлыки. Это же ясно, как божий день.
Наверное если у людей нет мозгов, то в какой стране бы они не жили - результат будет один. Живя в мегаполисе можно и не знать, что такое леса, поля на многие километры, но если в подобной свободной зоне собираются все в одном месте, ну тогда естественный отбор и никак иначе. Однако Вы не реагируете, что люди и сейчас имеют тесный контакт на улице и ходят от скуки к друг к другу в гости, стоят на балконах вместе со своими соседями. Будьте последовательным. Здесь уже нужны камеры-одиночки. На этом с Вашего позволения закончу.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.